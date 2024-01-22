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Группа "Несчастный случай" последние пару лет не может выступать на крупных российских площадках. Все потому, что в феврале 2022 года ее лидер Алексей Кортнев сделал громкое политическое заявление от лица коллектива, отказавшись поддержать Россию.
С тех пор отменился юбилейный тур группы, а также местячковые корпоративы, квартирники и камерные выступления. Это сделали после того, на мероприятия обратили внимание общественники, напомнив о позиции артиста.
Однако после этого лидер "Несчастного случая" сдаваться не стал. Отмененный Кортнев принял решение покинуть Россию, чтобы устроить тур за рубежом. В феврале он намерен выступить в семи городах на американском континенте.
"Это наши первые гастроли, там и проверим, насколько многочисленна наша аудитория в США", – говорит он.
Артист заявил, что он планирует играть все самое лучшее, что накопилось в репертуаре за последние 40 лет. Коллектив побывает также и в Канаде.
По словам Кортнева, после американских гастролей он планирует вернуться в Россию и дать концерт, а после поехать выступать в страны СНГ.
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