Стало известно, куда отправится артист

Группа "Несчастный случай" последние пару лет не может выступать на крупных российских площадках. Все потому, что в феврале 2022 года ее лидер Алексей Кортнев сделал громкое политическое заявление от лица коллектива, отказавшись поддержать Россию.

С тех пор отменился юбилейный тур группы, а также местячковые корпоративы, квартирники и камерные выступления. Это сделали после того, на мероприятия обратили внимание общественники, напомнив о позиции артиста.

Однако после этого лидер "Несчастного случая" сдаваться не стал. Отмененный Кортнев принял решение покинуть Россию, чтобы устроить тур за рубежом. В феврале он намерен выступить в семи городах на американском континенте.

"Это наши первые гастроли, там и проверим, насколько многочисленна наша аудитория в США", – говорит он.

Артист заявил, что он планирует играть все самое лучшее, что накопилось в репертуаре за последние 40 лет. Коллектив побывает также и в Канаде.

По словам Кортнева, после американских гастролей он планирует вернуться в Россию и дать концерт, а после поехать выступать в страны СНГ.