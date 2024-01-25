Угодивший в скандал Фомин решил публично извиниться

Угодивший в скандал Фомин решил публично извиниться
Митя Фомин. Фото: Bulkin Sergey/news.ru/www.globallookpress.com
Артист выпустил официальное заявление

Певец Митя Фомин устроил перепалку со стилистом Александром Роговым. Поводом стало то, что его включили в список самых безвкусных звезд российской эстрады. Артист молчать не стал, в ответ обозвав модного телеведущего "располневшей теткой средних лет".

Фомин заявил, что критикующий его Рогов сам выглядит просто отвратительно. И ему непонятно, почему его оппонент считает себя модным экспертом.

Однако вскоре певец пожалел о своих словах, сказанных под эмоциями. Угодивший в скандал Фомин решил публично извиниться и опубликовал на своей странице длинный ролик, в котором отметил, что позволил себе слишком резкие высказывания.

"Мне даже стыдно, честно говоря... Здравая критика – это всегда хорошо, это нужно, особенно публичным людям, которые иногда заговариваются, забываются", – приводит его слова "Пятый канал".

Однако россияне особо не поверили в искренность слов артиста. Они обратили внимание, что перед записью своего обращения он даже не удосужился дожевать свою еду, разговаривая с набитым ртом.

Ранее Митя Фомин сделал громкое заявление об Олеге Газманове.

Источник: соцсети
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