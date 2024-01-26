Чудом выжила: актриса Екатерина Тышкевич две недели провела в коме

Чудом выжила: актриса Екатерина Тышкевич две недели провела в коме
Екатерина Тышкевич. Фото: соцсети
Звездную пациентку чудом откачали медики

Звезда сериала "Ничто не случается дважды" чудом выжила: Екатерина Тышкевич почти две недели провела в коме. Это случилось из-за сепсиса. Грязь в рану занесли с помощью капельницы. Девушку с трудом откачали после 12 дней комы.

Известность настигла 29-летнюю актрису после выхода многосерийной мелодрамы. На нее посыпались заманчивые предложения о ролях, Тышкевич много работала, однако в какой-то момент исчезла отовсюду. Оказалось, у артистки много лет безумно болела голова. В конце концов она, устав от непрекращающегося плохого самочувствия, обратилась за медицинской помощью.

Однако начатое лечение едва не обернулось похоронами: в одной из одесских клиник неосторожные медики каким-то образом умудрились занести в кровь инфекцию и пациентка оказалась в коме. Родные спохватились не сразу, решив, что поднявшаяся температура – просто реакция на капельницу. Но девушке становилось все хуже, рука чернела. К счастью, все обошлось. В данный момент Екатерина Тышкевич дома, за ней присматривает муж.

Ранее мы писали, что здоровье тяжелобольной Анастасии Заворотнюк в опасности из-за поступка близких. В доме появился питомец, который может нести опасные для здоровья онкобольной инфекции.

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
По теме

Подавленная Лолита сделала заявление о своей карьере

Что будет с концертами, певица не знает и сама

Участников "Би-2" хотят выгнать из Тайланда: всех задержала полиция

У музыкантов серьезные проблемы с документами

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей