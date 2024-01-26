Чудом выжила: актриса Екатерина Тышкевич две недели провела в коме

Звездную пациентку чудом откачали медики

Звезда сериала "Ничто не случается дважды" чудом выжила: Екатерина Тышкевич почти две недели провела в коме. Это случилось из-за сепсиса. Грязь в рану занесли с помощью капельницы. Девушку с трудом откачали после 12 дней комы.



Известность настигла 29-летнюю актрису после выхода многосерийной мелодрамы. На нее посыпались заманчивые предложения о ролях, Тышкевич много работала, однако в какой-то момент исчезла отовсюду. Оказалось, у артистки много лет безумно болела голова. В конце концов она, устав от непрекращающегося плохого самочувствия, обратилась за медицинской помощью.

Однако начатое лечение едва не обернулось похоронами: в одной из одесских клиник неосторожные медики каким-то образом умудрились занести в кровь инфекцию и пациентка оказалась в коме. Родные спохватились не сразу, решив, что поднявшаяся температура – просто реакция на капельницу. Но девушке становилось все хуже, рука чернела. К счастью, все обошлось. В данный момент Екатерина Тышкевич дома, за ней присматривает муж.



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