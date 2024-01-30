Клава Кока показала живот после слухов о беременности

Клава Кока показала живот после слухов о беременности
Клава Кока. Фото: Bulkin Sergey/news.ru/www.globallookpress.com
Знаменитость похвасталась своей фигурой в купальнике

Одна из самых популярных российских певиц Клава Кока не скрывает, что находится в отношениях. Своего избранника она нашла на популярном шоу, где юноши боролись за ее сердце. В итоге артистка выбрала Александра Поверинова – популярного блогера. Роман пары развился стремительно, и звезда не скрывает, что невероятно счастлива со своим парнем.

На фоне романтической идилии Кока опубликовала в своем блоге фото, после которого публика заподозрила ее в беременности. Как передает gazetametro.ru, в комментариях ей стали задавать не самые тактичные вопросы по этому поводу, и их артистка оставила без ответа.

Однако вскоре она развеяла все слухи о беременности и показала свой живот в раздельном купальнике – стройная и подтянутая фигура Клавы Коки наглядно демонтрировала, что пополнения в ближайшее время она не ждет. Певица хвасталась длинными ногами и красивыми пляжными пейзажами.

Фото: соцсети

"Ну и где живот, о котором все писали? Клава, ты просто идеальная", "Шикарная женственная фигура", "Клава, вы очень красивая", – сделали ей массу комплиментов в комментариях. 

Ранее Клаве Коке напророчили место Лолиты после скандала с вечеринкой Ивлеевой.

Источник: соцсети
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