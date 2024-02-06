Похудевшая Кристина Агилера удивила поклонников внешним видом

Похудевшая Кристина Агилера удивила поклонников внешним видом
Кристина Агилера. Фото: IMAGO/Gonzales Photo/Lasse Lagon/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Исполнительница поделилась секретами красоты

Известная певица конца 90-х Кристина Агилера появилась на публике и шокировала поклонников своим внешним видом. Фанаты отметили, что исполнительница невероятно похудела и совершенно на себя не похожа. Многие заподозрили, что 43-летняя Кристина принимает популярный в звездных кругах препарат для похудения. Однако сама Агилера только отмахивается, мол, добилась такой красоты благодаря своему усердию.

Так, певица поведала, что спонсоры ее стройной талии  —  двухчасовые занятия в спортзале пять дней в неделю и особая радужная диета. Кроме того, певица заявила, что изнурительные концертные туры также сказываются на фигуре. Впрочем, поверили звезде не все, ведь здоровый образ жизни Агилера вела постоянно, но такой фигуры у нее не было даже на рассвете карьеры. 

Подчеркнуло роскошное тело Кристины Агилеры и платье, которое 43-летняя певица выбрала для церемонии вручения премии "Грэмми-2024". Звезда миновала красную дорожку и появилась сразу на сцене в обтягивающем нежно-голубом наряде со шлейфом. 

Впрочем, поклонники отметили, что звезда не только невероятно похудела, но и изменилась на лицо. Некоторые даже заподозрили, что над Кристиной поколдовал пластический хирург. 

Ранее специалист раскрыл причины невероятной молодости 60-летнего Брэда Питта. 

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
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