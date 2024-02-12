Цыганова заявила об обмане россиян после инцидента в Кремле

Цыганова заявила об обмане россиян после инцидента в Кремле
Виктория Цыганова. Фото: Bulkin Sergey/news.ru/www.globallookpress.com
Артистка заявила, что не теряла сознание на самом деле

Виктория Цыганова во время открытия выставки, посвященной  возрождению российской культуры, призналась, что обманула россиян, сымитировав обморок после инцидента в Кремле. Она призналась, что может сыграть такое в любой момент – это не составляет ей особого труда.

Напомним, в конце декабря Цыганова решила раздать детям Донбасса в честь Нового года. Народу собралось слишком много, из-за чего началась давка. В результате всю толпу выгнали на улицу, а знаменитость якобы настолько распереживалась, что даже упала в обморок.

Певица рассказала журналистам, что тогда она не теряла сознание на самом деле. В действительности ее состояние было хорошим.

"Я и сейчас могу упасть в обморок, если очень нужно. Тема не интересная", – высказала она.

После этого артистка рассказала о своей любви к Родине и отправилась на экскурсию вместе с различными деятелями мира моды и культуры, к которым тоже себя причисляет. 

Источник: Московский комсомолец
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