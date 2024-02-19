Екатерина Стриженова восхитилась жизнью американских внуков

Телеведущая следит за ними в социальных сетях

В прошлом году 55-летняя Екатерина Стриженова стала бабушкой в очередной раз, теперь в двойном размере — у ее дочери родились близнецы. Пока Анастасия, проживающая в США, налаживает быт многодетной мамы, телеведущая наблюдает за внуками в социальных сетях и не успевает следить за тем, как малыши растут. Очередной снимок дочери так растрогал бабушку, что она оставила теплый комментарий.

"Мои дорогие, многодетные, многосыновные (сочинила новое слово)!" — написала телеведущая под фотографией.

На снимке семейная идиллия: муж Анастасии Петр Грищенко трепетно придерживает малышей, а девушка нежно целует супруга. Бабушка отметила, что на фотографии недостает только старшего из сыновей.

С детьми своей дочери Стриженова-старшая видится не так часто, как хотела бы. Этот недостаток она компенсирует постоянными теплыми комментариями в блоге Анастасии.

Напомним, старшая из детей Стриженовых, Анастасия, вышла замуж в 2013 году за финансового специалиста Петра Грищенко. Пара давно эмигрировала в Америку, сейчас они живут в Нью-Йорке. Помимо двух полугодовалых близнецов, у супругов есть еще сын Петр, которому пять лет.

Между тем, в отличие от Анастасии, младшая дочь телеведущей Александра видит свое будущее на Родине. В прошлом году девушка вышла замуж за Антона Чурекова. Он руководит важным федеральным проектом в Москве.



Ранее сообщалось, что похорошевшая Стриженова рассказала о секрете своей молодости.