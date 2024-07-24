Эксперты объяснили позицию Путина по мирным переговорам с Киевом

Лидер придерживается одной ключевой позиции

Во время совещания по развитию новых регионов Владимиру Путину показали результаты работы по строительству новых соцобъектах на местах. Это, полагают политологи, стало сигналом, демонстрирующим позицию России на предстоящих мирных переговорах с Украиной.

Во время встречи президент отмечал, что нужно строго придерживаться назначенных целей и выдерживать поставленные сроки работ. Он подчеркнул, что ориентиром является 2030 год, когда все субъеты должны достичь общероссийского уровня.

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов полагает, что это стало очередной демонстрацией "красных линий" в текущем конфликте. Также лидер показал – сопротивляться России не имеет смысла. Эксперт отметил, что на Западе сейчас нет единства в вопросе решения спецоперации, а только противоборство между сторонами "мира" и "войны".

"В Кремле это видят, поэтому предпочитают работать на опережение, обозначая границы возможных компромиссов. Ведь фактически переговоры на уровне символов и знаков уже начались", – говорит он.

Заседание прошло на фоне более частого упоминания о предстоящих мирных переговорах между Москвой и Киевом. В Кремле четко дали понять, что отступать от своих позиций не планируют. И это то, что необходимо учитывать будущим переговорщикам при формировании своих планов, говорят эксперты.