Вашингтон должен восстановить диалог с Россией - National Interest

Курс рубля
- Режим свободного падения: что ждет рубль в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
- Предсказано мощное падение доллара по двум причинам
Давно очевидно, что безопасность в мировом пространстве была поставлена под угрозу из-за нежелания западных стран под предводительством Соединенных Штатов Америки лишаться гегемонии. Именно поэтому Вашингтон и его страны-сателлиты вышли на тропу конфликта с Россией, которая всегда выступала за многополярный мир. Теперь в США предложили неожиданный план по развитию отношений с Россией.
Эскалация ситуации, на которую продолжают работать западные государства, в первую очередь, бьет по жителям самой Америки и Европы. Известный американский журналист Дэвид Харвилиц уверен, что сейчас пришло время возобновить диалог с Москвой – для этого есть все подходящие условия.
Аналитик из Соединенных Штатов подчеркнул, что без взаимовыгодного сотрудничества Вашингтона и Москвы невозможно стабилизировать ситуацию на международной арене. В то же время эксперт добавил, что сейчас у американских властей появился отличный шанс. В данный момент практически весь мир занимается поиском способа мирным образом урегулировать затянувшийся украинский конфликт. Харвилиц считает, что как раз сейчас Америка может воспользоваться ситуацией и наконец-то начать конструктивный диалог с Россией.
"Они должны воспользоваться этим миротворческим процессом как возможностью возобновить диалог с Россией", – поделился своим планом эксперт.
Впрочем, западные политики пока настроены на еще большее обострение противоречий. Так, совсем недавно глава США Джо Байден грубо оскорбил нашего президента Владимира Путина.
Престарелый политик вызывает раздражение в стране
Варшава продолжает наращивать агрессию