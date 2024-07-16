Запад движется по пути эскалации

Давно очевидно, что безопасность в мировом пространстве была поставлена под угрозу из-за нежелания западных стран под предводительством Соединенных Штатов Америки лишаться гегемонии. Именно поэтому Вашингтон и его страны-сателлиты вышли на тропу конфликта с Россией, которая всегда выступала за многополярный мир. Теперь в США предложили неожиданный план по развитию отношений с Россией.



Эскалация ситуации, на которую продолжают работать западные государства, в первую очередь, бьет по жителям самой Америки и Европы. Известный американский журналист Дэвид Харвилиц уверен, что сейчас пришло время возобновить диалог с Москвой – для этого есть все подходящие условия.

Аналитик из Соединенных Штатов подчеркнул, что без взаимовыгодного сотрудничества Вашингтона и Москвы невозможно стабилизировать ситуацию на международной арене. В то же время эксперт добавил, что сейчас у американских властей появился отличный шанс. В данный момент практически весь мир занимается поиском способа мирным образом урегулировать затянувшийся украинский конфликт. Харвилиц считает, что как раз сейчас Америка может воспользоваться ситуацией и наконец-то начать конструктивный диалог с Россией.

"Они должны воспользоваться этим миротворческим процессом как возможностью возобновить диалог с Россией", – поделился своим планом эксперт.

Впрочем, западные политики пока настроены на еще большее обострение противоречий. Так, совсем недавно глава США Джо Байден грубо оскорбил нашего президента Владимира Путина.