Глава Белого дома хотел принудить украинского лидера к миру

Накануне переговоров с Владимиром Путиным американский президент Дональд Трамп выступил с признанием, что намеренно вывел из себя главу Украины Владимира Зеленского, когда он приехал с официальным визитом в Белый дом. Лидер утверждает, что пошел на это, чтобы оказать давление на Киев и приблизить заключение мирной сделки.

Трамп подчеркнул, что в украинском конфликте погибло слишком много людей, поэтому ему пришлось действовать так, чтобы положить конец кровопролитию как можно скорее и не тратить времени на лишние разговоры.

"Нам нужно было заставить Украину поступить правильно. Это была непростая ситуация. Вы получили небольшое представление в Овальном кабинете. Но я думаю, что сейчас они поступают правильно, и мы пытаемся достичь мирного соглашения", – сказал он.

Американский президент указал, что большинство пунктов будущей мирной сделки уже фактически согласованы. Теперь он ждет разговора с Владимиром Путиным, чтобы разобраться с оставшимися вопросами по повестке. Трамп хочет добиться пощады для украинских солдат, которые оказались окружены в Курской области.

По его словам, провал ВСУ в российском регионе не связан с приостановкой передачи разведданных США. Он полагает, что, отдав приказ об отступлении, украинское командование попросту решило "поступить правильно".