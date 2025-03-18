Трамп признался, что намеренно устроил провокацию против Зеленского

Трамп раскрыл подробности провокации против Зеленского
Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: The White House / wikimedia.org
Глава Белого дома хотел принудить украинского лидера к миру

Накануне переговоров с Владимиром Путиным американский президент Дональд Трамп выступил с признанием, что намеренно вывел из себя главу Украины Владимира Зеленского, когда он приехал с официальным визитом в Белый дом. Лидер утверждает, что пошел на это, чтобы оказать давление на Киев и приблизить заключение мирной сделки.

Трамп подчеркнул, что в украинском конфликте погибло слишком много людей, поэтому ему пришлось действовать так, чтобы положить конец кровопролитию как можно скорее и не тратить времени на лишние разговоры.

"Нам нужно было заставить Украину поступить правильно. Это была непростая ситуация. Вы получили небольшое представление в Овальном кабинете. Но я думаю, что сейчас они поступают правильно, и мы пытаемся достичь мирного соглашения", – сказал он.

Американский президент указал, что большинство пунктов будущей мирной сделки уже фактически согласованы. Теперь он ждет разговора с Владимиром Путиным, чтобы разобраться с оставшимися вопросами по повестке. Трамп хочет добиться пощады для украинских солдат, которые оказались окружены в Курской области. 

По его словам, провал ВСУ в российском регионе не связан с приостановкой передачи разведданных США. Он полагает, что, отдав приказ об отступлении, украинское командование попросту решило "поступить правильно". 

Источник: Царьград
По теме

Британия и ЕС готовят новый удар по России перед переговорами

На Западе хотят направить заблокированные деньги в свою оборону

"Уже во Львове": Киеву объявили тревожные новости

Положение дел в Незалежной становится все хуже

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей