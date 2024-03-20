Стоматолог Пащенко посоветовала не отбеливать зубы самостоятельно

За улыбкой нужно ухаживать

Многие люди в стремлении заполучить белоснежную голливудскую улыбку совершают распространенную ошибку, самостоятельно принимая решение о том, как отбелить зубы. Однако подобного рода манипуляция могут привести к весьма плачевным последствиям. С предостережением выступила известный врач-стоматолог Валерия Пащенко.



Специалист обратила внимание на широко представленные на рынке всевозможные отбеливающие гели и полоски. Продавец обещает потребителю идеальный результат, однако только врач может принять решение, каким образом отбеливать зубы, чтобы это было безопасно.

Стоматолог посоветовала с осторожностью подходить к данному вопросу, так как неправильно подобранное средство может привести к ожогам слизистой, повышению чувствительности зубов и другим неприятным последствиям в ротовой полости.

Как резюмировала доктор, очень важно регулярно посещать стоматолога, не менее двух раз в день чистить зубы, отказаться от чрезмерного употребления продуктов, содержащих много сахара, а также сбалансировано питаться.

К слову, ранее ученые рассказали о причинах появления деликатной проблемы из-за употребления кофе. Некоторые не представляют себе начало нового дня без чашечки ароматного, согревающего напитка.