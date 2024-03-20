Стоматолог Пащенко посоветовала не отбеливать зубы самостоятельно

К чему может привести одна популярная ошибка с зубами
www.unsplash.com
За улыбкой нужно ухаживать

Многие люди в стремлении заполучить белоснежную голливудскую улыбку совершают распространенную ошибку, самостоятельно принимая решение о том, как отбелить зубы. Однако подобного рода манипуляция могут привести к весьма плачевным последствиям. С предостережением выступила известный врач-стоматолог Валерия Пащенко.

Специалист обратила внимание на широко представленные на рынке всевозможные отбеливающие гели и полоски. Продавец обещает потребителю идеальный результат, однако только врач может принять решение, каким образом отбеливать зубы, чтобы это было безопасно.

Стоматолог посоветовала с осторожностью подходить к данному вопросу, так как неправильно подобранное средство может привести к ожогам слизистой, повышению чувствительности зубов и другим неприятным последствиям в ротовой полости.

Как резюмировала доктор, очень важно регулярно посещать стоматолога, не менее двух раз в день чистить зубы, отказаться от чрезмерного употребления продуктов, содержащих много сахара, а также сбалансировано питаться.

К слову, ранее ученые рассказали о причинах появления деликатной проблемы из-за употребления кофе. Некоторые не представляют себе начало нового дня без чашечки ароматного, согревающего напитка.

Источник: Газета.Ru ✓ Надежный источник
По теме

В Европе нашли странный способ "напугать" Россию

Противостояние на международной арене продолжается

Почему SHAMAN пропустил концерт с Путиным

Многие рассчитывали увидеть певца на митинге

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей