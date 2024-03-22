Эндокринолог: около 5 млн россиян не догадываются о наличии сахарного диабета

Даже не догадываются: около 5 млн россиян тайно больны опасным недугом
Фото: Petrov Sergey/news.ru/www.globallookpress.com
Болезнь связана с лишним весом и неправильным образом жизни

В России порядка 5 миллионов граждан страдают от диагностированного сахарного диабета второго типа, и еще столько же даже не догадываются о наличии у себя такого недуга, утверждает эндокринолог Наталья Мокрышева. По ее словам, болезнь напрямую связана с распространением ожирения у пациентов.

По последним подсчетам, лишний вес есть у 50 млн россиян. Даже в рамках страны эти показатели являются огромными, отметила медик. Порядка 95% больных получили ожирение из-за дисбаланса между объемом потребления пищи и расходом энергии организмом. 

"Ожирение и диабет идут бок о бок и они составляют предрасполагающую субстанцию для развития и того, и другого", – говорит специалист.

Мокрышева заявила, что в редких случаях ожирение вызвано предрасположенностью человека к набору лишнего веса. Как правило, на это в большей степени влияет именно образ жизни.

Ранее врачи перечислили главные признаки сахарного диабета.

Источник: РИА "Новости"
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