Даже не догадываются: около 5 млн россиян тайно больны опасным недугом

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В России порядка 5 миллионов граждан страдают от диагностированного сахарного диабета второго типа, и еще столько же даже не догадываются о наличии у себя такого недуга, утверждает эндокринолог Наталья Мокрышева. По ее словам, болезнь напрямую связана с распространением ожирения у пациентов.
По последним подсчетам, лишний вес есть у 50 млн россиян. Даже в рамках страны эти показатели являются огромными, отметила медик. Порядка 95% больных получили ожирение из-за дисбаланса между объемом потребления пищи и расходом энергии организмом.
"Ожирение и диабет идут бок о бок и они составляют предрасполагающую субстанцию для развития и того, и другого", – говорит специалист.
Мокрышева заявила, что в редких случаях ожирение вызвано предрасположенностью человека к набору лишнего веса. Как правило, на это в большей степени влияет именно образ жизни.
Ранее врачи перечислили главные признаки сахарного диабета.
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