Даже не догадываются: около 5 млн россиян тайно больны опасным недугом

Болезнь связана с лишним весом и неправильным образом жизни

В России порядка 5 миллионов граждан страдают от диагностированного сахарного диабета второго типа, и еще столько же даже не догадываются о наличии у себя такого недуга, утверждает эндокринолог Наталья Мокрышева. По ее словам, болезнь напрямую связана с распространением ожирения у пациентов.

По последним подсчетам, лишний вес есть у 50 млн россиян. Даже в рамках страны эти показатели являются огромными, отметила медик. Порядка 95% больных получили ожирение из-за дисбаланса между объемом потребления пищи и расходом энергии организмом.

"Ожирение и диабет идут бок о бок и они составляют предрасполагающую субстанцию для развития и того, и другого", – говорит специалист.

Мокрышева заявила, что в редких случаях ожирение вызвано предрасположенностью человека к набору лишнего веса. Как правило, на это в большей степени влияет именно образ жизни.

Ранее врачи перечислили главные признаки сахарного диабета.