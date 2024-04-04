Тревожный симптом: размер кала может указывать на рак кишечника

Медики советуют серьезно отнестись в симптому

С 1990-х годов количество случаев диагностики рака кишечника у людей до 50 лет стремительно растет с каждым годом. Недавно, по слухам, такую опухоль нашли у принцессы Кейт Миддлтон. Онколог Майкл Чеккини рассказал об одном неожиданном сипмтоме болезни, на который нужно обращать внимание.

Доктор советует насторожиться, если размер кала стал напоминать по толщине карандаш. Это не всегда указывает на обязательное развитие рака, но является достаточно веским поводом, чтобы сходить к врачу.

Как правило, кал уменьшается до такого размера, если опухоли присутствуют в конце толстой кишки или если они выстилают всю внутреннюю часть органа, что сужает все, через что проходит стул.

Здоровый кал, по словам специалиста, имеет форму колбасы и состоит из одного куска или нескольких более мелких частей. Любое отклонение от нормы потенциально является тревожным сигналом. Помимо изменения формы или консистенции стула, это может включать более или менее частое посещение туалета.

Среди других признаков рака кишки – кровь в стуле, боль в животе, непреднамеренная потеря веса. Иногда какие-либо признаки онкологической болезни и вовсе отсутствуют.

"Все эти симптомы не обязательно означают, что у вас рак толстой кишки. И хотя причиной может быть рак толстой кишки или предраковый полип, раннее обнаружение заболевания – лучший способ справиться с ним", – подытожил врач.

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