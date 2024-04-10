Cтоматолог назвал самые опасные советы для здоровья зубов

Эти ошибки совершают довольно часто

Нередко на просторах Сети встречаются откровенно вредные советы для здоровья, которые выдают за полезные. Стоматолог Игорь Блюмкин рассказал, какие из них являются самыми опасными для здоровья зубов.

В первую очередь, он опроверг миф, что полоскание содой окажет благоприятное влиятние на эмаль. Это касается и втирания активированного угля. Все дело в том, что эти средства являются сильнейшими абразивами, которые могут попортить защитное покрытие зуба.

"Регулярные такие "действия" могут разрушить зубы. А восстановление потребует много сил и денег", – говорит медик.

Также не стоит использовать жесткие зубные щетки. Вопреки популярному мнению, они не счищают налет лучше. Напротив, такие предметы гигиены могут травмировать десну и сделать зубы более чувствительными.

Удаление зубов мудрости не приводит к впалым щекам, как об этом иногда говорят в народе, рекомендуя их сохранить. Во многих случаях избавление от них является необходимым с точки зрения здоровья, подытожил врач.

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