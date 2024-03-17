Зубы мудрости: для чего нужны и в каких случаях необходимо удалять?

Восьмерки появляются во рту тогда, когда весь зубной ряд уже сформировался

Об этих зубах ходит немало разнообразных слухов. Говорят, что они негативно влияют на улыбку, могут испортить прикус и их обязательно надо удалить как можно раньше. Так ли это на самом деле? Об особенностях зубов мудрости и связанных с ними стоматологических проблемах рассказывает Давидян Арам – врач стоматолог-хирург, имплантолог, пародонтолог, ортопед, ортодонт, главный врач AVRORACLINIC.

Зубы мудрости: нужны ли они человеку?

Восьмерки появляются во рту тогда, когда весь зубной ряд уже сформировался. Они и правда не представляют особой ценности для организма, поскольку не участвуют в процессе измельчения пищи. Многие считают их рудиментом, что в значительной степени справедливо. В процессе цивилизации человек менялся, его челюсти становились меньше, а вот количество зубов осталось прежним. Встречаются счастливчики, у кого восьмерки отсутствуют, но большинство людей знакомы с данной проблемой. Дело в том, что этим зубам не хватает места в челюсти, поэтом большинству рекомендовано их удаление.

И все же восьмерки способны принести пользу. Они не участвуют в жевании, но иногда служат материалом для трансплантации. Инновационные технологии позволяют восстановить другие зубы, утраченные из-за стоматологических заболеваний или травм. Но если вам удалили зуб мудрости, это не значит, что его можно сохранить на будущее. Такие манипуляции должны проводиться одномоментно. При потере костной ткани доктор может рекомендовать удаление восьмерки, чтобы использовать ее для восстановления утраченного зуба.

Можно ли всю жизнь прожить с зубами мудрости и сохранить их в хорошем состоянии? В редких случаях такое бывает, но это скорее исключение, чем правило. Практика показывает, что 99% людей нуждаются в удалении проблемных зубов, которые приносят немало неприятностей.

Когда надо удалять зубы мудрости?

Восьмерки при прорезывании деформируют естественную форму зубного ряда и приводят к проблемам с прикусом. Из-за них во рту возникают различные дефекты, что является показанием к удалению "лишних" зубов. В каких случаях лучше избавиться от них, чтобы предотвратить нежелательные последствия?

В детском возрасте

Единовременное удаление нужно делать в период образования зачатков восьмерок, примерно в 8-11 лет. Врач определит, когда места для этих зубов недостаточно, и посоветует убрать их для профилактики дефектов прикуса. Многие родители стремятся избежать такой операции, ведь у ребенка ничего не болит. Однако следует понимать, что не нужно дожидаться боли. Кроме того, сам процесс удаления в этот период лишен риска.

А вот во взрослом возрасте удаление более травматично, поскольку зубочелюстной аппарат уже сформировался. Если врач наблюдает пациента с детства, то он заранее предвидит возможные проблемы и знает способы их решения. Чаще всего рекомендуется удалить восьмерки, чтобы не было осложнений в будущем.

При прорезывании одного зуба

Иногда у человека появляется только один зуб мудрости. И это не очень хорошая ситуация, которая может повредить прикусу. В этом случае рост зуба продолжится, что в итоге вызовет серьезный дисбаланс. Его придется долго исправлять, а восьмерка все равно подлежит удалению. Для предотвращения отклонений необходимо провести рентгенодиагностику и проконсультироваться со стоматологом.

При боли и дискомфорте

Что делать, если возникли болевые ощущения при прорезывании зуба мудрости? Первым делом нужно прийти на прием к квалифицированному специалисту, который проведет диагностику и предложит план лечения. Если доктор посоветует удалить восьмерку, не стоит от этого отказываться. Откладывая процедуру, пациент рискует своим здоровьем. Вполне вероятно, что вскоре он будет вынужден обратиться за экстренной медицинской помощью.

Люди часто интересуются, больно ли удалять зубы мудрости. Стоит отметить, что сегодня эта манипуляция абсолютно безболезненна, в большинстве случае она проходит без осложнений. Через один-два дня ткани восстанавливаются, а неприятные ощущения исчезают без следа.

Контроль за зубами мудрости

Даже если вас ничего не беспокоит, следует обратиться в клинику для оценки состояния. Опытный врач расскажет, какие меры необходимо принять без промедления. Очень важно контролировать зубы мудрости, которые еще не прорезались – они нуждаются в регулярном мониторинге. Надо сделать рентген или томографию, чтобы исключить воспаления и кисты, которые иногда возникают в тканях вокруг зуба. Это может нанести вред общему самочувствию человека.

Как правило, острые ситуации с зубами возникают в самый неподходящий момент, например, в путешествии или перед важным мероприятием. Поэтому желательно заранее позаботиться о своем здоровье. Если стоматолог говорит, что требуется удаление "восьмерок", можно не сомневаться, что это действительно необходимо