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Молдавия пошла на газовый шантаж

Игорь Додон, Алексей Миллер. Фото: facebook.com/dodon.igor
Кишинев настроен покупать газ дешевле

Президент Молдавии Игорь Додон попросил председателя "Газпрома" Алексея Миллера снизить цену на российский газ на 10-15%. Свою точку зрения он обосновал тем, что Республика подала заявку на членство в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Соответственно, и получать энергоресурсы из России она должна по тем же расценкам, что и Белоруссия, Казахстан и прочие партнеры РФ по Союзу. По крайней мере, по ценам, близким к их уровню, считает Додон.

Справедливости ради, глава Молдавии отметил, что стоимость газа для Республики за последние годы уже значительно снизилась. Сейчас 1 тыс. куб. м топлива ей обходится в $175, тогда как раньше платить приходилось по $400 за этот же объем. "Вместе с тем… население платит почти 380 долларов за 1 тыс. кубометров. Необходимо снизить цену на газ для конечного потребителя", - написал Додон в своем Facebook.

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Собственно, "Газпром" и Москву в целом внутренние цены Молдавии волновать не должны. Но, видимо, Додон рассчитывает на понимание заграничных партнеров больше, чем на собственное правительство. Поэтому, выклянчивая скидку у Миллера, глава Республики подчеркнул, что это "позволит еще больше снизить тарифы на газ для конечных потребителей, а это, в свою очередь, даст цепную реакцию на удешевление всех товаров и услуг в стране".

Ранее, выступая на прямой линии, Додон заявил, что Молдавия будет стараться сохранять добрые отношения с Евросоюзом, однако приоритет - это Россия. "Без стратегического партнерства с Россией Молдавии не выжить", - утверждал глава государства.

Надо сказать, с этим абсолютно не согласны кабмин и парламент Республики. Весной этого года из Молдавии были высланы пять российских дипломатов. Потом проблемы возникли у представителей российских СМИ. А в декабре МИД Республики отозвал на неопределенный срок из РФ своего посла Андрея Негуцу. Додон назвал это "провокацией со стороны проевропейского правительства" и обещал, что развитию партнерских отношений с Москвой ничто не помешает.

Николай ВИКТОРОВ
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