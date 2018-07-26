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Российскую армию оскорбили поляки

Фото: GLOBAL LOOK press/Kremlin Pool
Нашу страну обвинили в стремлении уничтожить все живое

Ближайшие соседи РФ, которые находятся под 100%-м влиянием Соединенных Штатов, отказываются признавать нашу страну сверхдержавой. С их точки зрения Москва не представляет собой никакой реальной силы, а лишь обладает ядерным оружием, унаследованным от СССР. Такое мнение в телевизионном эфире высказал польский профессор Марек Ходакевич.

"Ценным в Путине является то, что он никогда не перестает быть собой. Он все время ведет грязную игру, что-то замышляет и немного пугает... Если бы он был нормальным и спокойным, то на Россию никто не обращал бы внимания", – сказал эксперт в интервью Telewizja Republika.

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По его словам, РФ – "это всего лишь бывшая супердержава, достаточно слабая". Сегодня она является всего-навсего "региональной силой". "Единственное, что она унаследовала от Советского Союза, – это ядерное оружие. Кроме того, что они могут много уничтожить, им нечего предложить", – отметил Ходакевич. При этом он совсем не против того, чтобы его страна также стала ядерной державой.

Профессор подчеркнул, что не стоит пренебрегать и недооценивать РФ, поскольку она все еще опасна для Европы. Но нужно попытаться взглянуть на нее "глазами американского союзника". Те якобы не считают нашу страну соперником номер один, но она вызывает у них раздражение.

Ходакевич верит в то, что президент США Дональд Трамп на самом деле люто ненавидит Россию, а с российским коллегой Владимиром Путиным разговаривает в спокойных тонах исключительно из дипломатических соображений. Профессор считает "вздором", что глава Белого дома является ставленником Кремля: "Это американцы выбрали Трампа".

"Трамп смягчил позицию к Путину и Ким Чен Ыну и решил, что настало время заключить с ними сделку, чтобы выиграть эту сделку. Трамп не изменил своей позиции по ключевым проблемам, в том числе по "Северному потоку – 2". Он просто замолчал и (после встречи в Хельсинки) ничего не сказал на этот счет. Потому что такое поведение кажется ему сейчас правильным", – сказал профессор.

Досталось от злобного эксперта и немцам. Он считает нецелесообразным вывод американских войск с территории ФРГ и их размещение в Польше. "Американские базы предназначены для того, чтобы Германия знала, что она проиграла войну", – указал он.

О том, что РФ не собирается нападать на Польшу и другие страны ЕС прямо сейчас, но что такую возможность не следует сбрасывать со счетов, написало накануне польское издание Gazeta Wyborcza. "Российская военная доктрина с незапамятных времен включает в себя стратегическую маскировку, то есть систематическое введение противника в заблуждение. В этой сфере россияне на голову превосходят Запад", – говорится в статье, автором которой стал экс-министр иностранных дел, экс-министр обороны Республики Радослав Сикорский.

Тем временем Москва и Вашингтон не собираются ограничиваться единственной встречей президентов. Накануне стало известно, что главы государств увидятся вновь и продолжат работать над укреплением отношений между странами. Президент США изъявил желание провести следующий этап переговоров в 2019 году. О реакции Кремля на это сообщения пока ничего не известно. Ранее в Вашингтоне сообщали о готовности пригласить Путина в Вашингтон осенью 2018 года.

Андрей ФИЛАТОВ
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