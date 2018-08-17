Обезумевшие американцы потеряли связь с реальностью из-за РФ

Под шум антироссийской истерии власти США нарушают права граждан своей же страны

Руководство Соединенных Штатов испытывает серьезные психические проблемы. Такой вывод сделал член Конгресса США республиканец Томас Масси. По его мнению, то, что происходит сейчас в обществе с подачи властей, – это помешательство.

"Мейнстримовые СМИ и потерявшие связь с реальностью политики и бюрократы хотят, чтобы мы поверили в то, что холодная война никогда не кончалась, что говорить с россиянами – это преступление, что мы все должны бояться любого россиянина в США", – возмутился избранный от штата Кентукки законодатель на страницах Real Clear Politics.

Он привел в пример дело россиянки Марии Бутиной, находящейся сейчас в американской тюрьме в качестве подозреваемой в агентурной деятельности в пользу РФ. "Пока что предъявленные доказательства свидетельствуют о том, что она просто сторонник права на ношение оружия, выступала за это право в России и искренне надеется на улучшение отношений между Россией и США. Это не преступления", – указал конгрессмен. Вместе с тем американские СМИ, забыв про все нормы этики, исходят из "презумпции виновности" россиянки и подают ее дело как доказательство вмешательства Москвы в американские выборы.

"Настало время покончить с одержимостью Россией", – призывает Масси. По его мнению, гражданам США гораздо важнее меры по улучшению качества жизни, а не расследование "российского сговора". "Американским властям необходимо сфокусироваться на таких проблемах, как большой госдолг, прозрачные границы и вышедшее из-под контроля правительство, которое позволяет себе шпионить за американскими гражданами без разрешения суда", – приводит РИА ФАН слова конгрессмена.

Россиянка Мария Бутина задержана в США 15 июля. Ее обвиняют в работе незарегистрированным иностранным агентом и попытке влияния на политику США. Она находится в одиночной камере без права на прогулки и переписку на русском языке. В случае обвинительного приговора ей грозит 15 лет лишения свободы.