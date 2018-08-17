Обезумевшие американцы потеряли связь с реальностью из-за РФ

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Руководство Соединенных Штатов испытывает серьезные психические проблемы. Такой вывод сделал член Конгресса США республиканец Томас Масси. По его мнению, то, что происходит сейчас в обществе с подачи властей, – это помешательство.
"Мейнстримовые СМИ и потерявшие связь с реальностью политики и бюрократы хотят, чтобы мы поверили в то, что холодная война никогда не кончалась, что говорить с россиянами – это преступление, что мы все должны бояться любого россиянина в США", – возмутился избранный от штата Кентукки законодатель на страницах Real Clear Politics.
Он привел в пример дело россиянки Марии Бутиной, находящейся сейчас в американской тюрьме в качестве подозреваемой в агентурной деятельности в пользу РФ. "Пока что предъявленные доказательства свидетельствуют о том, что она просто сторонник права на ношение оружия, выступала за это право в России и искренне надеется на улучшение отношений между Россией и США. Это не преступления", – указал конгрессмен. Вместе с тем американские СМИ, забыв про все нормы этики, исходят из "презумпции виновности" россиянки и подают ее дело как доказательство вмешательства Москвы в американские выборы.
"Настало время покончить с одержимостью Россией", – призывает Масси. По его мнению, гражданам США гораздо важнее меры по улучшению качества жизни, а не расследование "российского сговора". "Американским властям необходимо сфокусироваться на таких проблемах, как большой госдолг, прозрачные границы и вышедшее из-под контроля правительство, которое позволяет себе шпионить за американскими гражданами без разрешения суда", – приводит РИА ФАН слова конгрессмена.
Россиянка Мария Бутина задержана в США 15 июля. Ее обвиняют в работе незарегистрированным иностранным агентом и попытке влияния на политику США. Она находится в одиночной камере без права на прогулки и переписку на русском языке. В случае обвинительного приговора ей грозит 15 лет лишения свободы.
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