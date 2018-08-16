Американская экономика, по мнению президента, переживает лучшие времена

Национальная валюта США упрочила свое положение на фондовых рынках. Это уникальный случай, подчеркнул глава государства Дональд Трамп. Редкое укрепление доллара настолько обрадовало хозяина Белого дома, что он не удержался и посвятил этому событию пост в соцсети.

"Наша экономика в лучшем состоянии, чем когда бы то ни было. Деньги текут рекой в наш драгоценный доллар, так, как это редко бывало в прошлом, прибыли компаний выше, чем когда-либо, инфляция низкая, а оптимизм бизнеса выше, чем когда бы то ни было", – похвастался мистер президент в Twitter.

Our Economy is doing better than ever. Money is pouring into our cherished DOLLAR like rarely before, companies earnings are higher than ever, inflation is low & business optimism is higher than it has ever been. For the first time in many decades, we are protecting our workers! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 августа 2018 г.

На этой неделе биржи благоволят доллару. За год с лишним он впервые забрался столь высоко. Данное обстоятельство по понятным причинам не могло не обрадовать американского лидера, ведь за весь срок его правления курс "зеленого" скатился по отношению к ведущим валютам, среди которых евро и иена.

Отметим, что доллар укрепился и относительно рубля, хотя совсем недавно последний стал отыгрывать потери.