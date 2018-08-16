Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Трамп рассказал о небывалом укреплении доллара

Дональд Трамп. Фото: GLOBAL LOOK press/Ron Sachs
Американская экономика, по мнению президента, переживает лучшие времена

Национальная валюта США упрочила свое положение на фондовых рынках. Это уникальный случай, подчеркнул глава государства Дональд Трамп. Редкое укрепление доллара настолько обрадовало хозяина Белого дома, что он не удержался и посвятил этому событию пост в соцсети.

"Наша экономика в лучшем состоянии, чем когда бы то ни было. Деньги текут рекой в наш драгоценный доллар, так, как это редко бывало в прошлом, прибыли компаний выше, чем когда-либо, инфляция низкая, а оптимизм бизнеса выше, чем когда бы то ни было", – похвастался мистер президент в Twitter.

На этой неделе биржи благоволят доллару. За год с лишним он впервые забрался столь высоко. Данное обстоятельство по понятным причинам не могло не обрадовать американского лидера, ведь за весь срок его правления курс "зеленого" скатился по отношению к ведущим валютам, среди которых евро и иена.

Отметим, что доллар укрепился и относительно рубля, хотя совсем недавно последний стал отыгрывать потери. 

Оксана ПОДТУРКИНА
новости партнеров
Загрузка...

Украинцы испугались обвала рубля

Между российской валютой и гривной есть определенная зависимость

Американцев обманули: раскрыта тайна 11 сентября

Террористы стали игрушками в чужих руках

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей