Национальная валюта США упрочила свое положение на фондовых рынках. Это уникальный случай, подчеркнул глава государства Дональд Трамп. Редкое укрепление доллара настолько обрадовало хозяина Белого дома, что он не удержался и посвятил этому событию пост в соцсети.

"Наша экономика в лучшем состоянии, чем когда бы то ни было. Деньги текут рекой в наш драгоценный доллар, так, как это редко бывало в прошлом, прибыли компаний выше, чем когда-либо, инфляция низкая, а оптимизм бизнеса выше, чем когда бы то ни было", – похвастался мистер президент в Twitter.

Our Economy is doing better than ever. Money is pouring into our cherished DOLLAR like rarely before, companies earnings are higher than ever, inflation is low & business optimism is higher than it has ever been. For the first time in many decades, we are protecting our workers!