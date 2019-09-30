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"Произойдет легко": Каменских забеременеет после секса в аэропорту

Каменских выдала интимный секрет
Настя Каменских. Фото: instagram.com/kamenskux
Украинская певица рассказала. что ее отношения с любимым мужчиной все еще полны романтики и страсти

Интимная жизнь Анастасии Каменских не изменилась после свадьбы. Они с супругом – Алексеем Потапенко (Потапом)  часто расстаются, разъезжаясь на гастроли, и могут позволить себе близость даже в людных местах – в магазине, в аэропорту. Об этом рассказала сама певица.

"Мы сегодня, например, были в супермаркете и целовались, просто как два дурака стояли возле сыра, потому что неделю не виделись. И люди смотрят, для них это немного странно. Им кажется, что мы только-только познакомились. Мы просто ведем себя так, будто не много лет вместе, а всего четыре месяца", – рассказала Каменских в программе украинского ТВ "Светская жизнь". 

Артистка мечтает стать мамой. На вопрос, как она собирается пополнить семью, учитывая такой напряженный рабочий график, Каменских ответила, что была бы счастлива оказаться в интересном положении, и добавив, что, если Вселенная решит подарить им ребенка, "это произойдет довольно легко, даже если будет один часок в каком-нибудь аэропорту", заявила о себе и муже:

"Мы очены пылкие любовники".

Когда Настя и Потап поняли, что хотят быть вместе, Алексей был женат. Будучи не в силах бороться с чувствами к певице, музыкант расстался с супругой и женился на возлюленной. Теперь они счастливы. При этом артистка по-прежнему заводит публику эротичными кадрами, то выставив напоказ пышные ягодицы в бикини, то позируя в боди и тонких чулках, то оголив стройные ноги. Мужа это радует он и сам не против похвалиться тем, какая сексуальная у него супруга, снимая ее в одном фартуке на кухне и в странной позе.

Полина ДОРОЖКИНА
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