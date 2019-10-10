Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Сияющая Брежнева произвела фурор после грязной истории

Сияющая Брежнева произвела фурор после грязной истории
Вера Брежнева. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Роскошная певица эффектно появилась на публике на фоне сплетен о разводе

Вера Брежнева вышла на сцену в ярком длинном платье с глубоким декольте и вырезом, едва не открывающим интимное место. Разноцветный наряд переливался и сиял, пока она пела, что "не мечтает быть понятой всеми" и "ничего нет сильнее истинной любви". Видео, в котором певица блистает прелестями, опубликованное на ее странице в Instagram, покорило фанатов. 

Под роликом звезда сообщила, что "на премии “Радиомания” получила "Платиновый микрофон" за песню "Любите друг друга", которая вошла в топ 10 самых ротируемых песен на радио за последний год", благодаря чему она, автор – Константин Меладзе – и вся команда счастливы. "Большое и глубокое чувство радости и благодарности вам за то, что мое творчество находит отклик в ваших сердцах", – добавила артистка.

Видео произвело фурор в соцсети. Поклонники были довольны и восхищались тем, как держится актриса, несмотря на слухи о неверности мужа:

"Сияешь в прямом смысле", "Это суперкласс!!!", "Прекрасная Вера!", "Шикарная", "Нереальная, потрясающая", "Хоть в каком возрасте... самая красивая, чувсвенная, женственная, идеальная", "Богиня", "Ваше платье так радужно переливается: всеми цветами радуги. Это красиво и необычно", "Потрясающая женщина в обалденном платье", "Вера – бриллиант в 100 карат!!! ".

В последние дни публика бурно обсуждает возможный развод Веры Брежневой с мужем – продюсером Константином Меладзе, – который якобы изменяет ей с молодой солисткой нового состава группы "ВИА Гра", которая назвала его отцом. Артистка иронично высказась на эту тему,жестко припечатала тех, кто назвал ее брак гостевым, и поиграла мускулами.

Фоторепортаж
Из простушек в секс-символы: как менялись российские звезды
Полина Гагарина. Фото: @gagara1987 Алена Водонаева. Фото: @alenavodonaeva Глюкоза. Фото: @chistyakova_ionova
Глюкоза. Фото: www.globallookpress.com Светлана Лобода. Фото: www.globallookpress.com Ольга Бузова. Фото: www.globallookpress.com Полина Гагарина. Фото: www.globallookpress.com +5
Полина ДОРОЖКИНА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Украинцы взбесились после слов Собчак о войне в Донбассе

Ксения Анатольевна использовала неверную, по версии соседей, формулировку

Саакашвили выдал главную тайну экс-президента Украины

Бывший грузинский лидер раскрыл секрет общения пятого главы Незалежной с журналистами

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей