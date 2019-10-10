Роскошная певица эффектно появилась на публике на фоне сплетен о разводе

Вера Брежнева вышла на сцену в ярком длинном платье с глубоким декольте и вырезом, едва не открывающим интимное место. Разноцветный наряд переливался и сиял, пока она пела, что "не мечтает быть понятой всеми" и "ничего нет сильнее истинной любви". Видео, в котором певица блистает прелестями, опубликованное на ее странице в Instagram, покорило фанатов.

Под роликом звезда сообщила, что "на премии “Радиомания” получила "Платиновый микрофон" за песню "Любите друг друга", которая вошла в топ 10 самых ротируемых песен на радио за последний год", благодаря чему она, автор – Константин Меладзе – и вся команда счастливы. "Большое и глубокое чувство радости и благодарности вам за то, что мое творчество находит отклик в ваших сердцах", – добавила артистка.

Видео произвело фурор в соцсети. Поклонники были довольны и восхищались тем, как держится актриса, несмотря на слухи о неверности мужа:

"Сияешь в прямом смысле", "Это суперкласс!!!", "Прекрасная Вера!", "Шикарная", "Нереальная, потрясающая", "Хоть в каком возрасте... самая красивая, чувсвенная, женственная, идеальная", "Богиня", "Ваше платье так радужно переливается: всеми цветами радуги. Это красиво и необычно", "Потрясающая женщина в обалденном платье", "Вера – бриллиант в 100 карат!!! ".

В последние дни публика бурно обсуждает возможный развод Веры Брежневой с мужем – продюсером Константином Меладзе, – который якобы изменяет ей с молодой солисткой нового состава группы "ВИА Гра", которая назвала его отцом. Артистка иронично высказась на эту тему,жестко припечатала тех, кто назвал ее брак гостевым, и поиграла мускулами.