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Цымбалюк-Романовская показалась в прозрачной блузке в объятьях Шаляпина

Цымбалюк-Романовская показалась в прозрачной блузке в объятьях Шаляпина
Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: пресс-служба Первого канала
Киевская пианистка засветила бежевый лифчик

Виталина Цымбалюк-Романовская и Прохор Шаляпин посетили мероприятие известного агентства, где получили в подарок путешествие на остров Хайнань в течение 2020 года. Для такого события артистка выбрала необычный для себя наряд – прозрачную блузку, сквозь которую просвечивался бюстгальтер.

Фото опубликовал в Инстаграм Шаляпин. В кадре экс-возлюбленные обнимаются, как будто они до сих пор счастливы вместе, чем растрогали фанатов, переживающих за их отношения.

"Вы вместе с Виталиной, если да, то очень хорошо", "Прохор, берегите Виталину!", "Красавчики", "Вы очень хорошо смотритесь вместе. Не слушайте недоброжелателей и будьте счастливы", "Хорошая пара!", "Какая пара красивая", "Вы же вроде паузу взяли...в отношениях, или к 2020 году пауза закончится?" - прокомментировали фото интернет-пользователи.

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Публикация от Прохор Шаляпин (@shalyapin_official)

Недоброжелатели же накинулись на пианистку, заявив, что она не пара певцу.

О своем расставании экс-возлюбленные сообщили в середине ноября. Однако Цымбалюк-Романовская и Шаляпин сохранили дружеские отношения и выходят вместе в свет. 

Полина ИВАНОВА

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