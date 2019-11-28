Киевская пианистка засветила бежевый лифчик

Виталина Цымбалюк-Романовская и Прохор Шаляпин посетили мероприятие известного агентства, где получили в подарок путешествие на остров Хайнань в течение 2020 года. Для такого события артистка выбрала необычный для себя наряд – прозрачную блузку, сквозь которую просвечивался бюстгальтер.

Фото опубликовал в Инстаграм Шаляпин. В кадре экс-возлюбленные обнимаются, как будто они до сих пор счастливы вместе, чем растрогали фанатов, переживающих за их отношения.

"Вы вместе с Виталиной, если да, то очень хорошо", "Прохор, берегите Виталину!", "Красавчики", "Вы очень хорошо смотритесь вместе. Не слушайте недоброжелателей и будьте счастливы", "Хорошая пара!", "Какая пара красивая", "Вы же вроде паузу взяли...в отношениях, или к 2020 году пауза закончится?" - прокомментировали фото интернет-пользователи.

Недоброжелатели же накинулись на пианистку, заявив, что она не пара певцу.

О своем расставании экс-возлюбленные сообщили в середине ноября. Однако Цымбалюк-Романовская и Шаляпин сохранили дружеские отношения и выходят вместе в свет.