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Виталина Цымбалюк-Романовская и Прохор Шаляпин посетили мероприятие известного агентства, где получили в подарок путешествие на остров Хайнань в течение 2020 года. Для такого события артистка выбрала необычный для себя наряд – прозрачную блузку, сквозь которую просвечивался бюстгальтер.
Фото опубликовал в Инстаграм Шаляпин. В кадре экс-возлюбленные обнимаются, как будто они до сих пор счастливы вместе, чем растрогали фанатов, переживающих за их отношения.
"Вы вместе с Виталиной, если да, то очень хорошо", "Прохор, берегите Виталину!", "Красавчики", "Вы очень хорошо смотритесь вместе. Не слушайте недоброжелателей и будьте счастливы", "Хорошая пара!", "Какая пара красивая", "Вы же вроде паузу взяли...в отношениях, или к 2020 году пауза закончится?" - прокомментировали фото интернет-пользователи.
Недоброжелатели же накинулись на пианистку, заявив, что она не пара певцу.
О своем расставании экс-возлюбленные сообщили в середине ноября. Однако Цымбалюк-Романовская и Шаляпин сохранили дружеские отношения и выходят вместе в свет.
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