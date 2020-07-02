В мини-юбке и с гантелями: Лопырева зажгла за границей

В мини-юбке и с гантелями: Лопырева зажгла за границей
Виктория Лопырева. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Модель устроила дефиле дома

Виктория Лопырева похвасталась подписчикам своими нарядами. Популярная блондинка позировала перед камерой в разной одежде и зажигала под музыку, после чего видео этого появилось в ее блоге.

В одном из кадров красавица позирует на камеру в обтягивающей мини-юбке, коротком топе и с гантелями в руках. Домашний показ мод она устроила в ОАЭ, где сейчас живет вместе с мужем и ребенком.

"Настроение после карантина: когда каждый день – праздник",

– прокомментировала Лопырева в "Инстаграм".

Танцы блондинки произвели впечатление на ее подписчиков. Видео за пару часов посмотрели более 100 тысяч человек, многие их которых были в восторге от фигуры молодой мамы.

"Виктория. Вы лучшая. Потрясающие у вас образы. Можно, я вас поцелую", "Как хороша. Красота", "Секси, красотка, шикарна", "Шикарные наряды и вы", "Красота в красивых платьях спасет мир", – высказались пользователи.

Напомним, зимой 2019 г. Виктория Лопырева родила ребенка от Игоря Булатова, за которого после вышла замуж. Долгое время красавица скрывала возлюбленного, так как он был женат, а его супруга была беременна. Сначала критики адресовали Лопыревой едкие замечания и возмущались, но позже ее засыпали комплиментами.

Ранее "Утро.ру" писало, что Виктория Лопырева показала тело в купальнике.

Дарья ПЕТРОВА

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