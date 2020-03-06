Юрист считает российскую правовую систему устаревшей

Адвокат Григория Родченкова Джим Уолден назвал обвинения российских биатлонисток в адрес его клиента "безумием". Представители спортсменок ранее заявили, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории подделаны.

Юрист заявил, что показания, данные под присягой, глупо считать враньем. И объяснил, что вся проблема – в российской правовой системе, которая, по его словам, настолько устарела, что люди даже понятия не имеют о существовании электронных подписей. Специалист заверил, что показания Родченкова – это, действительно, его слова, пишет Inside the games.

Напомним, что со 2 по 4 марта в Спортивном арбитражном суде (CAS) проходили заседания по делу российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой. Суд и присяжные рассмотрели аппеляцию спортсменок, которых пожизенно дисквалифицировали и лишили медалей по решению МОК. Адвокат девушек Алексей Панич заявил в процессе заседания, что подписи на письменных показаниях Родченкова – это подделка.

Ранее речь шла о том, насколько сильно Родченков стал виновником скандала с фальшивыми автографами.