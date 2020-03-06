Политика

Рецепты

Гороскопы

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

"Это безумие": адвокат Родченкова ответил на обвинения российских биатлонисток

"Это безумие": адвокат Родченкова ответил на обвинения российских биатлонисток
Григорий Родченков. Фото:Viktor Chernov/Russian Look/www.globallookpress.com
Юрист считает российскую правовую систему устаревшей

Адвокат Григория Родченкова Джим Уолден назвал обвинения российских биатлонисток в адрес его клиента "безумием". Представители спортсменок ранее заявили, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории подделаны.

Юрист заявил, что показания, данные под присягой, глупо считать враньем. И объяснил, что вся проблема – в российской правовой системе, которая, по его словам, настолько устарела, что люди даже понятия не имеют о существовании электронных подписей. Специалист заверил, что показания Родченкова – это, действительно, его слова, пишет Inside the games.

Напомним, что со 2 по 4 марта в Спортивном арбитражном суде (CAS) проходили заседания по делу российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой. Суд и присяжные рассмотрели аппеляцию спортсменок, которых пожизенно дисквалифицировали и лишили медалей по решению МОК. Адвокат девушек Алексей Панич заявил в процессе заседания, что подписи на письменных показаниях Родченкова – это подделка

Ранее речь шла о том, насколько сильно Родченков стал виновником скандала с фальшивыми автографами

Полина ЛЕДОВСКИХ

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...
По теме

Почерневшая Каменских в прозрачном лифе засветила белые подмышки

Исполнительница хита "Elefante" показала роскошную фигуру

Действия русских в Сирии довели турок до паники

Идлибский котел погрузил СМИ и военных в Турции в состояние истерики и страха

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей