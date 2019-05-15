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Нам там не рады: составлен список стран-русофобов

Фото: pixabay.com
Самой гостеприимной оказалась Испания

Россияне любят путешествовать по миру, но двери для них распахивают не все. По статистике оформления шенгенских виз, чаще всего гражданам РФ отказывает во въезде Норвегия. В 2018 г. она вернула заявителям 17,8% запросов с отрицательным ответом, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Второе место по отказам делят Бельгия и Норвегия – "шенген" в их консульствах не смогли получить по 3,3% россиян. В 2,9% случаев отказали Нидерланды, в 2,5% – Польша.

Самыми лояльными оказались испанцы. Они отвергли лишь 1,3% запросов на визы, притом что только в Москве консульство Испании в прошлом году выдало 454 тыс. 474 визы, большинство из которых – многократные.

Столь же гостеприимны итальянцы и французы, вот только последние реже дают мультивизы. Греция и Чехия по числу оформленных въездных документов гражданам РФ также входят в топ-5.

Всего в 2018 г. россияне получили 3 млн 631 тыс. 318 шенгенских виз.

Николай ВИКТОРОВ
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