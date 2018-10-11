Морвокзал в Петербурге эвакуировали из-за угрозы взрыва

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Здание Морского вокзала северной столицы пришлось оцепить
из-за обнаружения подозрительного объекта. Из-за этого пассажиры парома,
прибывшего из Хельсинки, в течение полутора часов не могли сойти на берег. Но
тревога, к счастью, оказалась ложной.
"Около 900 пассажиров парома Princess Anastasia задержались с выходом в город из-за того, что в здании Морского вокзала был обнаружен опасный предмет. В настоящее время проверка правоохранительных органов завершена, и люди выходят с парома. Общая задержка составила около полутора часов", – рассказал представитель компании Moby SPL, которая является оператором паромной линии.
Между тем телеканал "Санкт-Петербург" со ссылкой на свои источники сообщил, что в здании морвокзала нашли чемодан с проводами. Находящихся в помещении сотрудников и посетителей эвакуировали, помещения обследовали кинологи с собакой. На улице людям пришлось провести более двух часов. В результате проверки выяснилось, что взрывного устройства в забытом предмете нет, там находятся только личные вещи.
По сведениям ТАСС, судно прибыло в Санкт-Петербург по расписанию. Оно направлялось из Хельсинки по завершении круиза, в ходе которого совершались заходы в порты Таллина и Стокгольма.
Princess Anastasia – пассажирский паром вместимостью около 2,5 тыс. человек, который осуществляет регулярные круизы по Балтийскому морю. На борту расположены 834 каюты и автомобильная палуба на 580 машин.
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