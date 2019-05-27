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В Подмосковье трое бандитов с палками ограбили парня

Фото: www.globallookpress.com
Полиция ищет сообщников нападавших

В деревне Нефедово под Серпуховом 2 женщины и мужчина, вооружившись палками и битами, отняли у 26-летнего молодого человека 350 тыс. рублей.

Об этом сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня" со ссылкой на пресс-службу главка МВД Московской области.

Подозреваемые задержаны: ими оказались женщины в возрасте 33 и 53 лет и 53-летний мужчина. Возбуждено уголовное дело о разбое. Следственные мероприятия продолжаются.

Валентина МАЙОРОВА
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