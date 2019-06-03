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В мэрии Южно-Сахалинска устроили резню

Пострадал один человек

В администрации Южно-Сахалинска 31-летний мужчина напал с ножом на сотрудника госучреждения.

По сообщению "Федерал Пресс", злоумышленник хотел пройти на прием к градоначальнику, а когда его не пустили, применил оружие.

Пострадавший получил три удара ножом, его госпитализировали. Правонарушитель задержан, начато расследование ЧП, сообщает "Вечерняя Москва".

Валентина МАЙОРОВА
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