Нибиру
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В администрации Южно-Сахалинска 31-летний мужчина напал с ножом на сотрудника госучреждения.
По сообщению "Федерал Пресс", злоумышленник хотел пройти на прием к градоначальнику, а когда его не пустили, применил оружие.
Пострадавший получил три удара ножом, его госпитализировали. Правонарушитель задержан, начато расследование ЧП, сообщает "Вечерняя Москва".
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