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ВертолетМи-8 авиакомпании "Красавиа" экстренно сел в Красноярском крае, на Таймыре. Об этом сообщили в экстренных службах.
На борту находились 17 человек. Согласно предварительным данным, пострадавших среди них нет, пишет РИА "Новости".
Подробности инцидента выясняются.
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