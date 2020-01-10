По предварительной информации, никто не пострадал

ВертолетМи-8 авиакомпании "Красавиа" экстренно сел в Красноярском крае, на Таймыре. Об этом сообщили в экстренных службах.

На борту находились 17 человек. Согласно предварительным данным, пострадавших среди них нет, пишет РИА "Новости".

Подробности инцидента выясняются.