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Вертолет Ми-8 совершил экстренную посадку в Красноярском крае

По предварительной информации, никто не пострадал

ВертолетМи-8 авиакомпании "Красавиа" экстренно сел в Красноярском крае, на Таймыре. Об этом сообщили в экстренных службах.  

На борту находились 17 человек. Согласно предварительным данным, пострадавших среди них нет, пишет РИА "Новости".

Подробности инцидента выясняются.  

Сергей САЗОНОВ

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