Обнародована личная переписка сотрудников американской корпорации

Журналисты The New York Times провели собственное расследование об истории создания проблемного "Боинга 737 MAX" и пришли к выводу, что самолет забраковали сотрудники компании.

В распоряжение издания попала переписка коллег, в которой они сокрушаются, что компания скрыла от Федерального авиационного управления (ФАУ) серьезные недоработки авиалайнера. Сейчас эти сообщения рассматривает комитет по транспорту и инфраструктуре Палаты представителей Конгресса США, а также ФАУ.

Летом этого года сотни пилотов подали иск к Boeing. По их версии, компания скрывала недостатки в конструкции лайнера. Якобы именно они привели к авиакастрофам в Индонезии и Эфиопии в 2018 и 2019 годах соответственно. И судя по переписке сотрудников "Боинга", эта версия вполне правдоподобна.

"Этот самолет спроектирован клоунами, которыми, в свою очередь, руководят обезьяны",

– цитирует слова одного из специалистов компании The New York Times. Другие сотрудники компании в переписки даже отметили, что не позволили бы своим близким лететь на авиалайнере, экипаж которого обучен на тренажерах для "Боинга 737 MAX".

Авиалайнер ругают за так называемую систему улучшения характеристик маневренности, которая ,вместо того чтобы помогать летчиков, напротив, вводит их в заблуждение. Учитывая, что летчиков недостаточно хорошо учат летать в ручном режиме, в случае нештатной ситуации они часто не знают, что делать. На данный момент многие страны, включая США, ЕС и Россию, приостановили полеты на "Боингах 737 MAX".

Стоит отметить, что в Иране разбился украинский "Боинг 737-800", разработанный в начале 1990-х годов.