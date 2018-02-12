Модернизированный комплекс защитит нашу страну от удара из космоса

Войска противовоздушной и противоракетной обороны ВКС РФ провели очередной испытательный пуск модернизированной ракеты системы ПРО. Испытания прошли на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства обороны РФ.



Пуск признан успешным: противоракета выполнила поставленную задачу и поразила условную цель с заданной точностью, сообщил по итогам мероприятия заместитель командующего объединением противовоздушной и противоракетной обороны Воздушно-космических сил полковник Андрей Приходько.

В Минобороны не уточнили, испытания какой именно ракеты прошли на казахстанском полигоне. Полковник Приходько сообщил лишь, что все технические характеристики новой противоракеты "значительно превосходят" аналогичные показатели у средств, стоящих сегодня на вооружении.

Это совершенно новый тип огневых средств, который создавался российскими предприятиями ОПК исключительно из отечественных комплектующих с учетом новых требований к отражению возможных угроз. После прохождения всех необходимых испытаний новейший комплекс поступит на вооружение российской армии.

"Нет сомнений, что эта противоракета сможет выполнить свою задачу по обеспечению надежной обороны назначенного района. Это касается как одиночных, так и групповых ракетных ударов, в том числе с применением межконтинентальных баллистических ракет нового поколения, оснащенных различными комплексами средств преодоления ПРО", – приводит слова замкомандующего "Красная звезда".

По всей видимости, речь идет об испытаниях системы противоракетной обороны А-235. В последний раз пробный пуск ракеты, являющейся частью данного комплекса, осуществляли в ноябре прошлого года как раз с территории Сары-Шагана. Всего, по данным открытых источников, к данному моменту было проведено шесть испытаний А-235, четыре из них оказались успешными.

Система ПРО А-135, в настоящий момент стоящая на вооружении ВКС РФ, предназначена для защиты Москвы от ударов средств воздушно-космического нападения. Она же выполняет задачи в интересах систем предупреждения о ракетном нападении и контроля космического пространства.

А-235, которая придет на смену "сто тридцать пятой", станет настоящим прорывом в области отражения ракетных угроз. Новейшая система предназначена для перехвата баллистических воздушно-космических целей и гиперзвуковых ракет, а также маневренных пилотируемых и непилотируемых спутников военного назначения на ближней околоземной орбите. Комплекс включает в себя тяжелую двухступенчатую противоракету с осколочно-фугасной или ядерно-боевой частью, а также целый комплекс сопутствующих средств.

Американские эксперты говорят, что преодолеть защиту А-235 не сможет ни одна ракета. По их оценке, новейшая российская система способна полностью вывести из строя сеть GPS, снизить или вовсе свести на нет "эффективность всех существующих крылатых ракет большой дальности", а также "ухудшить функционирование американского высокоточного оружия".

По словам Андрея Приходько, в войсках ПВО-ПРО сегодня идет полномасштабная модернизация. Это касается не только противоракет - совершенствуется и многофункциональная радиолокационная станция "Дон-2Н", которая отвечает за обнаружение баллистических целей, их сопровождение, селекцию, измерение координат и наведение на них противоракет.