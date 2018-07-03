Системы ПВО снабдят новейшими дальнобойными снарядами

Зенитно-ракетные комплексы С-400 "Триумф" в скором времени обзаведутся новыми дальнобойными ракетами. Речь идет о зенитных управляемых ракетах 40Н6. Их испытания завершились благополучно.



"Межведомственная комиссия признала их (испытания) успешными, подписан соответствующий акт", – приводит ТАСС слова неназванного источника в оборонно-промышленном комплексе, знакомого с ходом тестовых запусков.

Испытательная работа проводилась на полигоне Капустин Яр в Астраханской области. Результаты тестов так понравились заказчикам, что ракету могут принять на вооружение в самые сжатые сроки – уже до конца лета.

Впрочем, эта информация еще нуждается в подтверждении: официальных комментариев разработчика С-400 – концерна ВКО "Алмаз-Антей" – пока не последовало. Ничего на этот счет не сказали и в Министерстве обороны РФ.

Благодаря новым ракетам комплексы "Триумф" получат возможность перехватывать цели на дальних рубежах и даже в космосе. Эти изделия предназначены для поражения крылатых ракет, самолетов и маневрирующих боеголовок на дистанции до 400 километров. Дальность полета 40Н6 позволит ей сбивать объекты, которые находятся за пределами видимости наземных локаторов. Поэтому для нее была создана принципиально новая головка самонаведения. Она может работать в активном режиме – после обнаружения цели собственная радиолокационная система ракеты наводит ее на финальном участке траектории.

Новая управляемая ракета не только существенно расширит возможности поражения целей, но и сделает российские зенитно-ракетные системы менее уязвимыми для ответных мер противника. Это достигается благодаря высокозащищенной системе управления 40Н6.

При этом постановка 40Н6 на боевое дежурство – это не просто апгрейд имеющихся систем С-400. Дальнобойными ракетами этого типа в дальнейшем планируется оснастить новейшие комплексы С-500.

О сверхспособностях новых систем, разработка и испытания которых держатся в секрете, уже наслышаны не только россияне, но и американцы. В середине июня издание The National Interest со ссылкой на источники в Пентагоне сообщило, что С-500 устанавливают невероятные рекорды в дальности поражения и демонстрируют исключительные возможности.

Проведенные испытания ЗРК, в ходе которых применялись ракеты 40Н6, показали способность комплекса эффективно работать на диапазонах, которые ранее считались невозможными. Ракетная система успешно поразила цель на расстоянии 481 км, что на 80 км превышает способность любой другой известной аналогичной системы.

С-500 способны перехватывать баллистические ракеты и спутники как на небольшом расстоянии, так и на значительной высоте. Система использует разные виды вооружения в зависимости от угрозы. Против баллистического оружия ЗРК применяет ракеты, способные достигать цели, передвигающиеся со скоростью до 7км в секунду. Американцы предполагают, что С-500 сможет сбить объекты на высоте 200 км и в радиусе 600 километров.