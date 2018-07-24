Американцы обвинили нашу страну в усилении ядерного арсенала и нарушении договоров о контроле над вооружениями

Власти США продлят запрет на военное сотрудничество Пентагона с Министерством обороны РФ. Это следует из обнародованного проекта оборонного бюджета США на следующий финансовый год, который начинается с 1 октября. Этот документ уже одобрили обе палаты Конгресса.



В проекте бюджета утверждается, что Россия "нарушила ключевые договоры о контроле над вооружениями, расширила и модернизировала свой ядерный арсенал, провела испытания средств противокосмической обороны", говорится в документе, опубликованном на сайте Конгресса.

Москву в документе выставляют конкурентом Вашингтона, которому необходимо противостоять. Поэтому американская армия и ее союзники не должны пользоваться оружием и техникой, которые производятся у потенциального врага.

В отчете предлагается отказаться от использования российских деталей в американском оборудовании, а также запретить США признавать присоединение Крыма к РФ. В проекте бюджета заложено $250 млн на поставки военной помощи Украине, включая оборонительные вооружения летального характера. В бюджете США на текущий год на эту цель было выделено $200 миллионов.

Законодатели также порекомендовали выделить $6,3 млрд на программу "Европейская инициатива сдерживания", чтобы в будущем увеличить число американских военных в Европе и "сдержать российскую агрессию". Кроме того, они потребовали от президента США Дональда Трампа сформулировать окончательное мнение по поводу того, нарушает ли Россия Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

Еще один пункт документа касается соблюдения Договора по открытому небу (ДОН), в рамках которого самолеты РФ и США могут осуществлять инспекционные полеты над территорией друг друга. Вашингтон ранее собирался разорвать соглашение, поскольку боялся, что установка на самолетах-наблюдателях инфракрасных радиолокационных станций негативно отразится на национальной безопасности США. Законодатели потребовали от главы государства дать гарантию того, что такое оборудование для американцев не опасно.

Один из самых главных страхов американских военных и политиков связан с тем, что основные геополитические конкуренты США – Россия и Китай – вырвались далеко вперед в разработке и производстве гиперзвукового оружия. Поэтому в ближайшие четыре года военные смогут потратить $150 млн на "активизацию усилий" по созданию средств противодействия данным технологиям. Общий бюджет Пентагона на 2018-2019 финансовый год составил $717 миллиардов.

В то же время дальновидные американские законодатели оставили военным небольшую лазейку, которой Пентагон сможет воспользоваться в случае крайней необходимости. Конгресс "обеспечил для стратегических партнеров и союзников (США) гибкость в деле отказа от использования российской военной техники" и перехода к американским аналогам.

Это означает, что если американским партнерам понадобится какое-то российское оборудование, а США не смогут или не захотят предоставить аналог, то по решению госсекретаря Майка Помпео эта страна может быть выведена из-под ограничений, предусмотренных законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA).

Запрет на сотрудничество между оборонными ведомствами двух стран был введен несколько лет назад. Политолог Дмитрий Евстафьев в беседе с RT назвал решение о его продлении абсолютно ожидаемым шагом. "Это четко ложится в ту политическую линию, которая сейчас господствует в Конгрессе. В тех условиях зашкаливающей антитрамповской, антироссийской истерии, которая сформировалась после встречи в Хельсинки, вообще удивительно, что Конгресс пошел по такому мягкому режиму продления санкционной политики", – отметил специалист.

По его словам, непонятно, каким образом США собираются без военного взаимодействия с РФ "пресекать действия вооруженных террористических группировок, бороться с серьезными военными угрозами".