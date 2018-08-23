Россия получит уникальный легкий авианосец

Разработка не имеет аналогов в мире

Военно-морской флот РФ в обозримом будущем получит в свое распоряжение экспериментальный плавающий аэродром. Новый корабль будет в два раза меньше обычных авианосцев, при этом на нем смогут разместиться столько же самолетов и вертолетов.



Над созданием уникального судна трудятся специалисты Крыловского государственного научного центра. Свой концепт они представили в рамках форума "Армия-2018".

"Этот авианосец отличается тем, что у него качественный состав авиакрыла такой же, как на тяжелом авианосце. Это – тяжелые истребители типа Су-33, легкие истребители типа МиГ-29К, многоцелевые и спасательные вертолеты, 4 самолета радиолокационного дозора, всего – 46 летательных аппаратов", – передает "Интерфакс-АВН" слова руководителя центра Владимира Никитина.

Для сравнения, на тяжелом авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" водоизмещением 60 тыс. т проектом предусмотрено размещение 50 самолетов и вертолетов, но в реальности их всегда было намного меньше.

Скорее всего, на новом корабле будут размещаться уже самолеты нового поколения, созданные на базе Су-35. При этом легкие истребители, вероятно, останутся в прежнем варианте – МиГ-29К, поскольку этот самолет "отработан и серийно производится". "Такая номенклатура обеспечивает качественное выполнение любых задач", – подчеркнул Никитин.

Уникальность перспективного авианосца состоит в том, что, проигрывая тяжелым авианосцам по абсолютным физическим параметрам, он обладает той же емкостью. Оригинальная компоновка корпуса позволила сделать огромную палубу, на которой комфортно разместятся все воздушные суда.

"Корпус легкого авианосца меньше по абсолютным размерам, то есть у него длина 260 м вместо 300 м, как у тяжелого авианосца. Водоизмещение 44 тыс. т вместо 90 тыс. т, то есть по корпусу выигрыш получается в два раза. Его стоимость может быть несколько сотен миллиардов рублей, то есть почти в два раза меньше, чем у полноразмерного", – рассказал глава Крыловского центра.

Характеристики корабля поражают воображение. Легкий авианосец будет способен нести авиационный боезапас в 600 т, запас авиакеросина – до 2 тыс. тонн. Авианосец предполагается оснастить газотурбинной главной энергетической установкой из четырех турбин М-90ФР при общей расчетной мощности 81 МВт. Дальность плавания составит 8 тыс. миль, автономность – 60 суток. Авианосец получит мощную противовоздушную, противоторпедную и противолодочную защиту.

Не исключено, что заказы на уникальный корабль поступят не только от Министерства обороны РФ. По сведениям "Российской газеты", представленным проектом заинтересовались иностранцы, в частности французы.