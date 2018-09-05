Британскому флоту пресказали катастрофу

После выхода из ЕС Соединенное Королевство не сможет защитить свои морские границы

Военно-морским силам ее величества в скором времени станет весьма непросто справляться со своими обязанностями. Страна, некогда считавшаяся "владычицей морей", растеряла весь свой боевой потенциал. Теперь ей не под силу даже нести охрану собственных границ.



Такое неприятное для Лондона признание сделал бывший глава морского штаба Королевских военно-морских сил Великобритании лорд Алан Уэст. По его словам, вчерашнее столкновение французских и британских рыболовных судов в Ла-Манше говорит о том, что английскому флоту не хватает кораблей для патрулирования территориальных вод.

Эта ситуация наглядно показала недостатки в организации работы военных служб. Перемещение судов координируется разными подразделениями, хотя этим должна заниматься единая служба, отметил экс-флотоводец в интервью The Independent. Всю морскую координацию, по его мнению, нужно передать специальному центру, во главе которого необходимо поставить достойного командующего с хорошим умением поддержать дисциплину, отдавать приказы и принимать решения.

После выхода Великобритании из состава Евросоюза ей придется своими силами осуществлять патрулирование исключительной экономической зоны, а это, учитывая состояние британских ВМС, может стать для страны "катастрофой", отметил Уэст.

Инцидент в Ла-Манше, о котором упомянул морской лорд, произошел из-за того, что британские и французские рыбаки не поделили акваторию, богатую морскими гребешками. Чтобы отогнать коллег с Альбиона, рыболовам из Франции пришлось окружить их лодки и применить дымовые шашки.

Доступ промысловых судов из ЕС в исключительную экономическую зону Великобритании является одним из самых острых вопросов, которые Лондону и Брюсселю предстоит решить в ходе переговоров по Brexit. Текущая политика ЕС в области общего рыболовства позволяет любому государству, подписавшему соглашение, вести хозяйственную деятельность на расстоянии не менее 12 морских миль от берега других стран. В результате выхода Соединенного Королевства из ЕС эту норму придется пересмотреть.

"Гребешковый конфликт" начался полтора десятилетия назад из-за недовольства французских рыбаков правилами ловли морских гребешков у берегов Нормандии. Британские рыбаки имеют право вылавливать моллюсков в указанном регионе круглый год, тогда как их французские коллеги ограничены интервалом с 1 октября по 15 мая. В последние годы напряженность шла на спад из-за того, что Британия согласилась ограничить численность и размеры своих рыболовецких судов в зоне вылова. Однако на фоне переговоров по Brexit конфликт вновь обострился.