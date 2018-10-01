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Индия подарит России авиарухлядь

Миг-21. Фото: wikipedia.org
Старые МиГи оказались больше не нужны, и теперь их отправят в Москву

Индийский премьер-министр Нарендра Моди решил сделать российскому президенту Владимиру Путину довольно экзотичный подарок. На встрече двух лидеров, которая пройдет 4-5 октября в Нью-Дели, руководителю РФ преподнесут устаревшие модели самолетов МиГ-21.

В материале, опубликованном в издании The Hindu, утверждается, что о возврате некондиционных истребителей якобы попросило Министерство обороны РФ. Представители индийской армии с готовностью согласились выполнить эту просьбу.

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России передадут три самолета этой модели, в том числе один МиГ-21БИС (тип-75) и два МиГ-21ФЛ (тип 77). Воздушные суда находятся в пригодном для полета состоянии. Все расходы на транспортировку возьмет на себя российская сторона.

В РФ МиГи получат новые регистрационные номера и могут в дальнейшем использоваться для "винтажных" полетов. Впрочем, пока точно не известно, каким именно образом Россия будет их применять.

Индийские журналисты отметили, что данный подарок станет символом дружбы и широкого стратегического партнерства между двумя странами в нынешних геополитических условиях.

Советский легкий фронтовой истребитель третьего поколения МиГ-21 является самым распространенным сверхзвуковым военным самолетом в истории авиации. Он выпускался серийно в СССР с 1959 по 1985 г., а также производился в Чехословакии, Индии и Китае. Самолет стоит на вооружении армий более чем 50 стран. В общей сложности в мире было выпущено около 11,5 тыс. самолетов данной модели.

МиГи постепенно вытесняются более новыми самолетами, но кое-где они еще составляют основную ударную силу ВВС. Эти "винтажные" истребители пока что рано списывать со счетов. По сведениям американского издания The Military Watch, МиГ-21 до сих пор сохраняют высокую боевую эффективность, и западные специалисты явно недооценивают их силу.

Так, в рамках военных игр Cope India модернизированные МиГ-21, которые пилотировали индийские летчики, показали отменные технические характеристики, что позволило им в "воздушной дуэли" превзойти даже американские истребители F-15.

Андрей ФИЛАТОВ
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