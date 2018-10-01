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Калашников сделал "Терминатора"

Фото: kalashnikov.media
Искусственному интеллекту боятся разрешить убивать

Российский концерн "Калашников" продолжает осваивать робототехнику. После того как компания представила на "Армии-2018" концепт боевого робота "Игорек", являющегося, скорее, рекламой концерна, чем реальной разработкой, "Калашников" опубликовал видео работы боевого модуля под контролем искусственного интеллекта. Теоретически подобные системы могут установить на российских базах "Хмеймим" и "Тартус" в Сирии, так как ранее СМИ сообщили, что именно "Калашников" займется мерами дополнительной безопасности на этих объектах.


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На видео пулемет методично и с поразительной точностью расстреливает мишени на полигоне. На экране хорошо видно, как робот засекает и берет объекты на мушку – это вооруженные люди, условный автомобиль террористов. За пультом нет никого, модуль работает сам. Станция сканирует сектор, сама распознает угрожающие объекты и принимает решение, сколько нужно выстрелов для уничтожения той или иной цели.

Как известно, искусственный интеллект построен на основе нейронных сетей и может обучаться в процессе работы. Систему уже неоднократно тестировали на боевых роботах, и она доказала свою эффективность. Однако пока военные не решаются применять эту технологию в армии – слишком рискованно.

В бою ситуации могут быть настолько непредсказуемыми, что только мозг человека может принять нужно решение. И от пули искусственного разума могут пострадать как свои, так и мирное население, хотя инженеры прилагают максимальные усилия, чтобы такого никогда не произошло.

В любом случае, если модулям поручат охранять военные объекты, это уже будет большая победа для "Калашникова", а заодно и всех сторонников этой революционной, но спорной технологии.

Александр ИЛЬИН
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