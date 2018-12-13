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США проиграют войну из-за нехватки моряков

Фото: www.globallookpress.com
Американский флот нерентабелен, туда никто не идет служить

Если военный конфликт, в который рано или поздно ввяжется Вашингтон, дорастет до больших масштабов, то страну ожидает фиаско. Дело в том, что страна испытывает дефицит гражданских моряков, которые при возникновении военной угрозы должны войти в экипажи резервного флота. Такие выводы содержатся в докладе Счетной палаты США.

"Заинтересованные стороны выявили проблему в виде потенциальной нехватки моряков с гражданством США для комплектования принадлежащего государству резервного флота при задействовании судов для военных нужд – отчасти ввиду снижения числа судов под американским флагом, на которых ходят эти моряки", – отмечается в документе, размещенном на сайте СП.

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Кадровый дефицит может составить до 1800 человек. Для устойчивого функционирования резервного и коммерческого флота США необходимо 13 607 моряков, а по состоянию на июнь 2017 г. их насчитывалось всего 11 768.

Другой ключевой проблемой является обеспечение конкурентоспособности и рентабельности судов под американским флагом на международном рынке грузоперевозок. Число судов под флагом США, задействованных в международной торговле, неумолимо сокращается в последние годы: с 199 кораблей в конце 1990 г. до 82 судов к концу 2017-го. Их рентабельность снижает  высокая стоимость эксплуатации по сравнению с иностранными судами. В Счетной палате для решения проблемы предложили снизить затраты на регистрацию кораблей и передать им перевозку СПГ.

В Счетной палате заявили, что Министерство транспорта США до сих пор не разработало национальную морскую стратегию, которая должна обеспечить рентабельность флота под флагом США, а также проблему поддержания квалификации гражданских моряков с американским гражданством. Задание было получено в 2014 г., документ должны были представить в 2015-м, но сейчас выяснилось, что стратегия будет готова не раньше 2020-го.

Российские специалисты отмечают, что увеличение потребности в морских кадрах может быть связано с расширением плана строительства боевых кораблей. Об этом в интервью RT заявил член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков.

"Сейчас, когда США начинают заново получать хорошие инвестиции на строительство новых кораблей и обновление своих авианосных групп, нужно иметь достаточно большое количество резерва, которое в любой момент могло бы в том числе покрыть боевые потери, возможные при военных операциях. На сегодняшний день так называемый резерв – это порядка 2000 человек. Этого резерва совершенно не существует", – отметил эксперт.

Ранее Пентагон планировал нарастить число боевых кораблей до 355 единиц в ответ на "усилия Китая по модернизации ВМС" и "возрождающуюся военно-морскую деятельность России". Оборонное ведомство в ближайшее время хочет проверить не только численность резервного состава, но и его квалификацию. Согласно стандартам Управления торгового флота США, если член экипажа не работал на судах необходимого класса более 18 месяцев, ему потребуется дополнительная подготовка.

Руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк отметил, что "дополнительное финансирование при реализации любых мобилизационных предписаний – это совершенно неизбежная вещь". Таким образом, Пентагон может сколько угодно строить планы на повышение военно-морской мощи страны, но не факт, что Конгресс выделит на это деньги. А если выделит, то пострадают другие статьи бюджета.

Андрей ФИЛАТОВ
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