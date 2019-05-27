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Здоровье получивших отсрочку от армии призывников перепроверят

Фото: www.globallookpress.com
"Откосить" от службы станет труднее

Медицинский осмотр молодых россиян, подходящих по возрасту для службы в армии, заменит медицинское освидетельствование. Соответствующие поправки в закон "О воинской обязанности и военной службе" уже подготовлены. Новация позволит не только сократить число уклонистов от призыва, но и прекратить практику взятничества.

Сейчас очень трудно доказать, что призывник принес на комиссию купленную справку о каком-то хроническом заболевании. Новая редакция закона даст возможность военкоматам в случае сомнений направлять призывника на контрольно-медицинское освидетельствование.

"Ранее такой механизм отсутствовал, инициировать пересмотр состояния здоровья призывника было практически невозможно", – рассказал "Известиям" учредитель российской ассоциации юристов силовых ведомств "Гвардия" Олег Жердев.

Фото: www.globallookpress.com

Освидетельствование – это очень серьезное юридическое понятие. Комиссия в аккредитованных медучреждениях должна будет сделать заключение, действительно ли призывник настолько болен, что его невозможно вылечить. Если все-таки возможно, то молодого человека будут лечить, а потом – уже здорового – направят в ряды российской армии на срочную службу по призыву. Если невозможно, дадут квалифицированный отвод, и больше являться в военкомат не потребуется.

В настоящее время около трети всех молодых россиян признаются негодными к воинской службе по медицинским показаниям.

Николай ВИКТОРОВ
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