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Запад признал военную мощь России

Запад испугался военной мощи России
Фото: GLOBAL LOOK press/ Victor Lisitsyn
НАТО объявила курс на наращивание сил

Североатлантический блок уже не превосходит Россию в военном плане. Об этом заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд.

"Россия – это наш конкурент, преимущество НАТО над Москвой сократилось, РФ ведет себя все увереннее", – цитирует генерала Newsweek.

При этом потерю превосходства представитель США трактует как "нарушение военного баланса". На совещании Военного комитета альянса, состоявшегося в Словении, Данфорд напомнил, что в мае страны НАТО согласились пересмотреть свою стратегию. Теперь цель – "подстроиться под новую реальность".

"Мы предпринимаем усилия для наращивания военного потенциала", – раскрыл карты генерал.

Ранее в сентябре министры обороны стран НАТО обсудили общую концепцию альянса по обороне, сдерживанию и операциям, пишет URA.RU

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Военные корабли НАТО оккупировали Черное море
AP © AP © AP ©
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Николай ВИКТОРОВ
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