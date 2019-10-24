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Армения отказалась покупать российское оружие

Армению накажут за отказ покупать российское оружие
Фото: www.globallookpress.com
За отечественный военпром вступился МИД РФ

Армения сорвала тендер на закупку вооружения с участием российской компании ORSIS. Об этом говорится в ноте протеста за подписью замминистра промышленности РФ Олега Рязанцева, которую передадут в Ереван через каналы МИД РФ.

В документе, с которым ознакомилось РИА "Новости", указывается, что ORSIS (входит в группу "Промтехнологии") подавала заявку на поставку оружия стоимостью в несколько миллионов долларов. Но неожиданно заявка была отклонена "без всяких оснований". А саму компанию "немотивированно включили в список недобросовестных поставщиков" армянской армии.

Более того, от российских оружейников потребовали выплатить банковскую гарантию участия в аукционе. Хотя такое требование правомерно, только если компания, выигрывает тендер, но потом отказывается его выполнять, передает URA.RU.

В связи с этим российская сторона обратилась лично к главе Минобороны Армении Давиду Тонояну.

"Прошу вас рассмотреть сложившуюся ситуацию и дать указания о принятии мер, направленных на ее урегулирование", – приводит телеканал "360" выдержку из ноты.

Ранее Москва осталась очень недовольна тем, что Ереван потребовал отправить в отставку главу ОДКБ Юрия Хачатурова.

Николай ВИКТОРОВ
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