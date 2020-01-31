Победа НАТО: Афины сдали все базы американским военным

Парламент Греции разрешил американским военным использовать почти все военные базы в стране. Плюс Пентагон получит новые объекты. В результате США еще больше усилят группировку в Средиземном море и получат новые возможности для шпионажа за российскими объектами к Крыму. В настоящее время БПЛА Global Hawk летают к побережью Крыма из Сицилии.

По данным РИА "Новости", за так называемое оглашение об оборонном сотрудничестве с США проголосовали 175 депутатов, 33 были против и 80 воздержались.

Впервые "соглашение о базах" Афины и Вашингтон подписали в 1990 году. По документу в Греции действовала только одна база США Суда-бэй на острове Крит. Затем парламент лишь продлевал соглашение на год.

Однако новое соглашение узаконивает размещение в Греции сразу трех новых баз ВС США. Как уточняет ИА "Военное.РФ", в данный момент на авиабазе 110-го авиакрыла в Ларисе уже базируются американские ударные беспилотники MQ-9 Reaper.

Теперь в Александруполисе построят новую американскую вертолетную базу, а рядом с Волосом разместят ударные вертолеты.