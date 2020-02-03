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"Армату" продадут за рубеж

"Армату" продадут за рубеж
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Производитель готовит экспортный вариант

Российский танк "Армата", который пока так и не начали передавать военным, будут продавать за рубеж. Об этом пишет газета "Ведомости" со ссылкой на главу "Урадвагонзавода" Александра Потапова. По его словам, это произойдет как только машина поступит на вооружение российской армии.

"В ближайшее время мы разработаем паспорт экспортного облика, а сами поставки, при наличии решения нашего руководства, могут стать реальными уже в обозримом будущем", – цитирует Потапова газета.

Топ-менеджер добавил, что танк не будет иметь аналогов еще как минимум несколько лет. При всей критики, которая до этого обрушивалась на "Армату", такой вариант вполне реален. Танк испытан и доказал свою эффективность, хотя некоторые военные и критикуют его за высокую башню, в которую легко попасть.

Но главная проблема этого танка – его цена, которую пока Минобороны потянуть не может. Но если "Армату" закажут Индия и Египет, причем по несколько сотен машин, тогда стоимость одного экземпляра сразу уменьшится. Поэтому сейчас важно найти деньги хотя бы на относительно небольшую партию и сделать ее качественно.

Что касается конкурентов, то США уже разработали "Абрамс" последней модификации SEP v4 – специально для противостояния российской Т-14.

Фоторепортаж
Танки "Армата" соберут в дивизию будущего
БТР &amp;#34;Бумеранг&amp;#34;. Фото: wikipedia.org Фото: GLOBAL LOOK press/Kremlin Pool Фото: GLOBAL LOOK press/Kremlin Pool
Фото: wikipedia.org/Vitaly V. Kuzmin Фото: wikipedia.org/Vitaly V. Kuzmin Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Александр ИЛЬИН

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