Новые ракеты ждут в армии в 2020 году

Поставки в войска новейших ракет для С-500 начнутся уже в этом году, так как они успешно прошли испытания. Об это сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заместителя министра обороны Алексея Криворучко.

По его словам, основной задачей комплекса С-500 "Прометей" будет борьба с баллистическими ракетами средней дальности, а также межконтинентальными ракетами на конечном участке траектории. При этом с ряде случаев ЗРК сможет сбить ракету и на среднем участке.

Ранее сообщалось, что поставки "Прометея" в войска начнутся не раньше 2025 года. До этого времени самым продвинутым российским ЗРК будет оставаться С-400.