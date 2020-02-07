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Китай обречен купить Су-57

Китай обречен купить Су-57
Фото: Марина Лысцева/ТАСС
Конструкторам Поднебесной нужны российские двигатели, как воздух

Китай, в конце концов, купит Су-57 несмотря на недавнюю аварию, так как самолет ему нужен в научно-исследовательских целях.

Такую версию выдвинул журнал The National Interest, проанализировав возможности китайских истребителей. По его мнению, после покупки Су-35С приобретение Су-57 вполне логично, так как это самолет уже на ступень выше.

Кроме того, Китаю просто необходимы технологии двигателестроения, потому что пока Пекин не может создать собственные конкурентоспособные турбины и вынужден довольствоваться российскими.

Особенно китайцев интересует двигатель второго этапа "Изделие 30", о котором пока известно не так много, кроме его какой-то совсем потрясающей экономичности. Очевидно, что Пекину не достанется истребитель с таким двигателем, если он не купит Су-57Э с АЛ-41Ф1.

Кстати, интересует китайцев и "Изделие 20" или АЛ-41Ф. Этот советский двигатель готовили для МиГ-1.44, он мощнее тех, которые сейчас стоят на Су-57.

В ходе испытаний было доказано, что "двадцатка" удовлетворяет всем требованиям для двигателя пятого поколения – легкий, экономичный, надежный, и главное, позволяет развивать сверхзвуковую скорость без использования форсажа. Китай заплатил бы огромные деньги, чтобы получить этот двигатель. Но возможно, теперь придется покупать Су-57.

По мнению NI, Су-57 может прекрасно сосуществовать в ВВС НОАК вместе с J-20, так как эти истребители призваны выполнять абсолютно разные задачи.

J-20 превосходит Су-57 в стелс-технологиях, однако российский истребитель более маневренный и мощный, поэтому лучше подходит для завоевания превосходства в воздухе.

Фоторепортаж
Су-57 "убрал всех" в летной программе
Фото: Утро.ру Фото: Утро.ру Фото: Утро.ру
Фото: Утро.ру Фото: Утро.ру Фото: Утро.ру Фото: Утро.ру +3
Александр ИЛЬИН

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