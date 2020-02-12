Эстонцы замерли в ожидании превентивного удара России
Эстонская внешняя разведка сообщила о риске превентивного удара России по Прибалтике. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на доклад ведомства "Эстония в международной среде безопасности".
Прибалтийские военные уверены, что Россия может принять решение нанести превентивный военный удар по странам Балтии, если она будет опасаться эскалации конфликта в каком-либо другом регионе.
Эстонцы считают Россию для себя основной угрозой, так как Москва "предпринимает агрессивные действия против демократического мирового порядка". По мнению авторов доклада, Россия продолжает вмешиваться во внутренние дела стран ближнего зарубежья, и, в частности, влияет на украинский конфликт, чтобы замедлить интеграцию Киева с ЕС.
Ранее президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что Тартуский договор 1920 года, по которому Таллину отошел правый берег Нарвы в Ленинградской области, до сих пор действует. На это с МИД РФ неоднократно заявляли, что Тартуский договор давно не имеет юридической силы.
В НАТО считают, что самым уязвимым районом является Сувалкский коридор, которые мог бы соединить Белоруссию и Калининградскую область. По мнению генералов альянса, Россия захватит его в первую очередь, и только затем, возможно, доберется до Прибалтики.
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