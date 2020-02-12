Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Эстонцы замерли в ожидании превентивного удара России

Эстонцы замерли в ожидании превентивного удара России
Фото: Sergei Stepanov/xinhua/www.globallookpress.com
Москва ведет себя "слишком агрессивно"

Эстонская внешняя разведка сообщила о риске превентивного удара России по Прибалтике. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на доклад ведомства "Эстония в международной среде безопасности".

Прибалтийские военные уверены, что Россия может принять решение нанести превентивный военный удар по странам Балтии, если она будет опасаться эскалации конфликта в каком-либо другом регионе.

Эстонцы считают Россию для себя основной угрозой, так как Москва "предпринимает агрессивные действия против демократического мирового порядка". По мнению авторов доклада, Россия продолжает вмешиваться во внутренние дела стран ближнего зарубежья, и, в частности, влияет на украинский конфликт, чтобы замедлить интеграцию Киева с ЕС.

Ранее президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что Тартуский договор 1920 года, по которому Таллину отошел правый берег Нарвы в Ленинградской области, до сих пор действует. На это с МИД РФ неоднократно заявляли, что Тартуский договор давно не имеет юридической силы.

В НАТО считают, что самым уязвимым районом является Сувалкский коридор, которые мог бы соединить Белоруссию и Калининградскую область. По мнению генералов альянса, Россия захватит его в первую очередь, и только затем, возможно, доберется до Прибалтики.

Александр ИЛЬИН

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Вот буде смеху, если Эстония победит!
Гость
Ответить
Змей Горыныч изготовился в прыжку! Другого он не умеет!
1
новости партнеров
Загрузка...

"Хоронить будут своим кругом": Заворотнюк закроют от народа

Родные не дадут попрощаться поклонникам со звездой "Моей прекрасной няни", считают интернет-пользователи

Гороскоп на февраль: трем знакам стоит приготовиться к худшему

Звезды обещают неприятности сразу нескольким знакам зодиака

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей