Страны умело обходят договор, запрещающий подобные эксперименты

Несмотря на то что в мире действует договор о запрещении использования оружия в космосе, существует множество лазеек для его применения. Все дело в том, что нет определенного решения, что называть космическим оружием, поэтому страны в режиме строжайшей секретности разрабатывают свои комплексы.

Эксперт Тодд Харрисон из Центра стратегических и международных исследований выделил шесть видов космического оружия. Выдержки из статьи приводит специализированное издание C4ISRNet.

Первое – это противоспутниковые ракеты "земля – космос". Ими обладают многие страны, например, в прошлом году соответствующие испытания провела Индия. Это оружие эффективно, но оставляет космический мусор, из-за которого могут возникнуть большие проблемы, в том числе, для собственных спутников. США и СССР начали эксперименты в этой области еще в 60-х гг. прошлого века.

Второе – некинетическое оружие "земля – космос". Это "глушилки", лазерные "ослепители", запущенные с Земли. Цель – временно или навсегда вывести из строя спутник противника. Такие системы есть у США, России, Китая и Ирана.

Третье – кинетическое оружие "космос – космос". Спутники физически перехватывают другие аппараты с целью уничтожения. Подобные системы активно испытывались Советским Союзом и теперь испытываются современной Россией. Аппарат просто уводит другой спутник с орбиты. Проблема аналогичная – космический мусор.

Четвертое – некинетическое оружие "космос – космос". Спутник на орбите использует мощные радиоволны для выведения из строя другого аппарата. В 2018 г. Франция обвинила Россию в попытке перехвата секретной информации в космосе.

Пятое – кинетическое "космос – земля". Это классика научной фантастики. Бомбардировка из космоса даст огромные преимущества любой стране, которая примет нечто подобное на вооружение. Это может быть спутник, посылающий мощный импульс на Землю, или корабль многоразового использования с ракетным оружием. США занимались подобными проектами. Сейчас американцы испытывают шаттл Х-37В, который вполне мог быть стать космическим истребителем.

Наконец, шестое – некинетическое оружие "космос – космос". Это система, которая может быть нацелена как на Землю, так и на космические аппараты или ракеты противника. США планируют создать лазерные комплексы в космосе для уничтожения российских и китайских ракет. Работа над ними строго засекречена.