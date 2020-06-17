Истребители ВВС США падают один за другим

В Штатах любят повторять, что их истребительная авиация является сильнейшей в мире наряду с израильской и российской. А по количеству боевых машин американцы превосходят вообще всех, включая Россию.

Но в последнее время самолеты ВВС США вдруг начали падать, причем о причинах ЧП пока ничего не сообщается. Для сравнения, после крушения первого серийного Су-57 в Хабаровском крае, уже довольно скоро было озвучено сразу несколько версий.

"Черный май" начался для ВВС США так: сначала недалеко от базы Эглин во Флориде разбился F-22, летчик сумел катапультироваться. А затем меньше, чем через неделю на той же базе вечером 19 мая рухнул F-35, приписанный к той же базе.

Но 15 июня у английского побережья в Северном море произошло событие еще хуже: авария F-15C унесла жизнь пилота, старшего лейтенанта Кеннета Аллена.

Во всех случаях полеты были тренировочными. А это означает, что причины может быть только две – техническая неисправность или неверные действия пилота, которые привели к несчастью.

По мнению телеграм-канала "Крылья войны", F-15C – это все-таки устаревшая морально и технически машина, поэтому американцы и хотят заменить их на F-15EX.

Это действительно так, F-15C производился с 1979 по 1989 год, и в ВВС США есть F-15E поколения 4++. В американском истребительном парке порядка 200 F-15C и около 300 F-15E. Есть еще F-15SE Silent Eagle, сделанный с применением стелс-технологий, но он только проходит испытания.

На F-15E стоит хороший радар AN/APG-70 или AN/APG-82, поэтому, по мнению журнала The National Interest, эта машина практически не уступает российскому Су-35С.

Но F-15C в ВВС США еще достаточно много, как и советских Су-27 в ВКС. И говорить, что самолет упал, потому что старый, вряд ли правильно. В последнее время в России падали относительно новые Су-34 (из-за ошибки пилота), Су-57, Су-30СМ (в Сирии).

F-35A, разбившийся во Флориде, – это вообще новейший американский истребитель, а F-22 – гордость боевой авиации США, самолет, который вообще больше производится.

Судя по всему, имеет место не лучшая подготовка американских пилотов. F-15C упал в Северное море. Летчики знают, как легко потерять ориентацию в пространстве над водой. По свидетельству очевидцев, которые приводит The Guardian, истребитель просто врезался в воду, то есть он не катапультировался. Возможно, летчик просто не понимал, что летит в толщу воды, поэтому даже не среагировал.

Различие в подготовке российских и американских военных летчиков в том, что в США пилоты начинают летать на легких поршневых самолетах, а российские сразу начинают осваивать L-29 и L-39. Далеко не все успели познакомиться с поршневыми "Яками".

У каждого подхода есть свои плюсы и минусы. С одной стороны, на поршневых самолетах курсанты летают больше, просто потому что это дешевле. С другой, на реактивных машинах летчики сразу привыкают к высоким скоростям.

Но советская система подготовки летчиков была очень жесткой. По данным журнала "Наука и техника", около 30% курсантов отчислялись из училищ. Значительная часть из них – на этапе повышенной подготовки. Российские летчики проходят ее на самолетах УБ, то есть учебно-боевых, например МиГ-29УБ или Як-130.

Американцы повышают подготовку на T-38 Talon, который намного уступает "Фулкруму" в мощности.

Считается, что налет у американских летчиков больше. Но после начала сирийской кампании ситуация начала выравниваться. Через боевые операции прошло большое количество летчиков. Участились показательные выступления, шоу. Все это стоит достаточно много денег, однако для подготовки летного состава – это хорошая практика.