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Победила коронавирус в 103 года: раскрыт секрет долгожительницы

Победила коронавирус в 103 года: раскрыт секрет долгожительницы
Фото: Xinhua/www.globallookpress.com
Итальянка страдала от китайского вируса две недели

На сегодняшний день Италия – один из лидеров по числу жертв коронавируса. В этой стране от COVID-19 скончались более 18 тысяч человек. Однако есть и удивительные случаи выздоровления – местная жительница Ада Зануссо смогла победить вирус в 103 года.

Секрет долгожительницы раскрыли врачи, изучившие историю болезней пациентки. Как оказалось, женщина не имеет хронических заболеваний, что и помогло ей победить коронавирус.

Болезнь у 103-летней женщины протекала непросто. У нее поднялась температура, пропал аппетит и появилась сонливость. Практически две недели Ада Зануссо не могла встать с кровати, однако иммунитет женщины справился из-за отсутствия хронических заболеваний,  поясняет MedicalXpress.

Как известно, именно люди старше 65 лет относятся к группе риска. Из-за того, что иммунитет ослабевает из-за вируса, хронические заболевания легко могут убить зараженного COVID-19.

Ранее "Утро" опубликовало последние новости о коронавирусе в России на 10 апреля

Дарья ПЕТРОВА

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