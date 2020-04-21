COVID-19 у хоккеиста президентской команды обнаружили после чемпионата

Спортсмена Дмитрия Мелешко госпитализировали с пневмонией. Нападающий команды президента Белоруссии сдал тест на COVID-19, и тот оказался положительным. Об этом сообщила пресс-секретарь лидера Республики Наталья Эйсмонт.



По ее словам, Александр Лукашенко, который называл хоккей лучшим лекарством против вируса, с зараженным в последнее время не контактировал, пишет РИА "Новости". Эйсмонт заявила, что Мелешко заболел приблизительно через неделю после окончания любительского чемпионата Белоруссии по хоккею, однако тогда вся команда была в отпуске.

Тем не менее, по некоторым данным, Мелешко и Лукашенко вместе выходили на лед 11 апреля. Сам хоккеист до результатов анализа отрицал, что подхватил болезнь, но, несмотря на это, добровольно самоизолировался и жаловался лишь на легкую простуду.

Лукашенко же, по словам Эйсмонт, тест на COVID-19 не сдавал и самоизолироваться также не планирует – сейчас в этом нет необходимости.

Во Всемирной организации здравоохранения считают, что в Белоруссии, где пока с коронавирусом борются очагово, нужно ввести жесткий карантин, сообщает РИА "Новости". Об этом рассказал сам Лукашенко. Последует ли белорусский лидер совету ВОЗ, он не уточнил.

Ранее Лукашенко дал прогноз по восстановлению мировой экономики.

